Cine y series

Un policía honesto en medio de policías corruptos: “Serpico”, película de Sidney Lumet protagonizada por Al Pacino

Luego del éxito de “El Padrino 1”, Al Pacino hizo de un policía que se enfrenta a todo un departamento policial desviado de sus reales propósitos. Esta película dirigida por Sidney Lumet calza con los tiempos actuales.

Al Pacino. Imagen: Difusión.
Al Pacino. Imagen: Difusión.

Una palabra ya se ha instaurado en el vocabulario de los peruanos; no hay momento en el día en que no se pronuncie. Esa palabra es corrupción, la cual anda muy protagónica últimamente a razón de las reuniones y gestiones rarísimas de José Jerí en favor de un empresario chino. Lamentablemente, este acto de corrupción no es aislado, es parte de una cadena que viene dañando la integridad de la sociedad peruana desde hace buen rato. En ese oscuro escenario, ni siquiera se salvan quienes deberían garantizar el orden: la policía.

Al respecto, la tradición de policías malos en el cine es rica y variada. Tenemos de todo; pensemos en el capitán McCluskey de El padrino I (1972) y en el jefe de la división antinarcóticos Mel Bernstein de Caracortada (1983). Ambos son policías que han pasado la raya y se dedican a llenar sus bolsillos valiéndose de la autoridad concedida por las leyes. Pero no terminan bien. El primero es asesinado por Michael Corleone y el segundo es mandado al inframundo por orden de Tony Montana. Tanto Corleone como Montana fueron interpretados por Al Pacino.

En 1973, el periodista y escritor Peter Maas publicó Serpico, una biografía novelada de Frank Serpico, policía del Departamento de Policía de Nueva York, quien decidió denunciar la corrupción de sus colegas que sobornaban, extorsionaban y jugaban en pared con los capos de la mafia de la ciudad. El libro fue un éxito y los productores Dino de Laurentiis y Martin Bregman decidieron llevarlo a la pantalla grande el mismo año. Para el rol de Serpico, convocaron a Al Pacino, quien tenía 33 años y venía de protagonizar El padrino 1; y tras algunas dudas en la dirección, contrataron a Sidney Lumet. Lumet tenía 18 películas dirigidas y su foco era el drama policial y sus derivados.

Frank Serpico es un policía que recibe un balazo en la cara en un atraco a un narco de poca monta. Es llevado al hospital y, mientras es operado, recuerda su trayectoria en el cuerpo policial. Este fugaz y duro viaje a su pasado lo enfrenta a un enemigo común: los propios policías. Serpico es un competente agente del orden e igualmente un esforzado conquistador de mujeres. Su aspiración es dejar el uniforme para ser detective.

Ya sea como policía o como detective, Serpico se resiste a hacer suyos los códigos torcidos de sus compañeros de cuerpo. No acepta el dinero sucio que estos se reparten y, a pesar de las presiones que recibe por parte de los mandamases, se aferra a los principios de su ética y moral.

Serpico es un personaje sólido e inolvidable. En la pasividad de su función y en la violencia a la hora de tratar a los malhechores, somos testigos de una entereza de carácter. Una gran actuación de Al Pacino. Una gran película del maestro Sidney Lumet.

Datos:

Director. La última película de Sidney Lumet fue Antes que el diablo sepa que estás muerto de 2007. Obra maestra.

En 1974. Con esta película, Al Pacino ganó el Globo de Oro a mejor actor. Serpico está disponible en plataformas.

