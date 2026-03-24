Historia de una pareja que camina por Barranco: “La última tarde”

Han pasado diez años del estreno de la segunda película del director peruano Joel Calero, La última tarde. Son muchos los puntos a favor de esta película. Para empezar, estamos ante un trabajo fílmico que no dependió de un gran presupuesto para abrirse paso hacia su fin implícito: conectar con el espectador. Mejor tratamiento no pudo tener La última tarde: un guion inteligente y un par de actores que para esta ocasión exhibieron un agradecido estado de gracia. Ramón (Luis Cáceres) y Laura (Katerina D´Onofrio) se reencuentran después de 19 años en un juzgado en el que tendrán que firmar la documentación de su divorcio. Estamos ante un divorcio de común acuerdo que tiene a Laura como beneficiada principal, puesto que sin esta documentación no podrá llevar a cabo el adelanto de herencia de su madre; caso contrario con Ramón, que tuvo que venir de Cusco para firmar ese documento, pero ante todo para cerrar algunos cuestionamientos sobre su vida compartida con Laura en la izquierda radical.

Oficialmente divorciados, Laura recuerda que hace falta que se firme un documento más, hecho que los obliga a esperar al juez durante varias horas. Entonces, Laura y Ramón comienzan a caminar por las calles de Barranco, conversando sobre lo que ha sido de sus vidas, ocasión aprovechada por Ramón para ir completando el rompecabezas sobre la huida de Laura del grupo armado que integraban.

Nos enfrentamos a una mirada diferente sobre los años de la guerra interna/violencia terrorista. En esta ocasión vista desde la intimidad, que como tal no se muestra para nada amable con las decisiones tomadas en aquellos años en los que se creyó que algo se podía hacer para luchar en contra de las injusticias del país. Asistimos, en este sentido, a dos discursos enfrentados, pero que a la vez comparten una sensación común: la frustración. Ramón considera que se pudo hacer más y Laura que aquella decisión de juventud fue el mayor error de su vida. La tensión dialógica nos revela la configuración moral de estos personajes, que bien podrían ser la precisa metáfora de una generación partida. Ese es uno de los mayores aciertos de la película de Calero, que por medio de este par de personajes nos refleja la desazón de una generación que hizo lo que hizo sin saber bien por qué, enfrentándose a un presente que no es más que la incoherencia y el fracaso de lo que se supone pudo ser.

Como ya se indicó, La última tarde es lo que es gracias a su guion y el estado de gracia de sus protagonistas. En este orden de cosas, me quedo con el papel de D´Onofrio, en quien se conducen los quiebres temáticos de la extensa conversación con Cáceres, pero en la que también recaen los yerros, a saber, la escena en el taxi en la que su personaje Laura narra (y pudo hacerlo mejor) la enfermedad que su madre pudo superar.

De lo leído sobre la película, recuerdo que se llegó a decir que resultó forzada la escena final, a la otra margen de lo que se nos venía contando. En lo personal, su final no pudo ser otro que el desconcierto. En su imperfección se proyecta una fuerza simbólica que generará más de una reacción, es decir, discursos sobre cómo asumir desde el presente esos años nefastos para la historia contemporánea del Perú.

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Dato:

Disponibilidad. La última tarde de Joel Calero puede verse en Cineaparte y en Prime Video.

Reconocimiento. La película se estrenó en 2016 en el Festival de Cine de Lima y su presentación en salas comerciales fue en 2017. Joel Calero obtuvo el premio a Mejor Director en el Festival de Guadalajara (2017).