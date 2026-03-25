Debate presidencial 2026: Keiko Fujimori le dice a Mesías Guevera que lo va a "ghostear" y este responde que la va a "papear"
Durante el debate presidencial, Keiko Fujimori le respondió a Mesías Guevara, líder del Partido Morado al catalogar como irónico que la lideresa de Fuerza Popular esté "dando lecciones de orden y seguridad".
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Mesías Guevara, líder del Partido Morado, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. | Composición/LR
Durante el debate presidencial, Keiko Fujimori le respondió a Mesías Guevara, líder del Partido Morado, al catalogar como irónico que la lideresa de Fuerza Popular esté dando lecciones de orden y seguridad.