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Política

Debate presidencial 2026: Keiko Fujimori le dice a Mesías Guevera que lo va a "ghostear" y este responde que la va a "papear"

Durante el debate presidencial, Keiko Fujimori le respondió a Mesías Guevara, líder del Partido Morado al catalogar como irónico que la lideresa de Fuerza Popular esté "dando lecciones de orden y seguridad".

Mesías Guevara, líder del Partido Morado, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.
Mesías Guevara, líder del Partido Morado, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. | Composición/LR

Durante el debate presidencial, Keiko Fujimori le respondió a Mesías Guevara, líder del Partido Morado, al catalogar como irónico que la lideresa de Fuerza Popular esté dando lecciones de orden y seguridad.

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