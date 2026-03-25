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Esta es la miniserie de Netflix que con solo 5 capítulos se apoderó del público: es una historia tan impactante como 'Chernobyl'

'Emergencia radioactiva', la miniserie brasilera de Netflix recrea el accidente de Goiânia de 1987, cuando una cápsula con cesio-137 desató una crisis sanitaria que dejó muertos, cientos de contaminados y más de 110.000 personas examinadas.

'Emergencia radioactiva' es una de las miniseries favoritas de Netflix. Foto: Netflix
'Emergencia radioactiva' es una de las miniseries favoritas de Netflix. Foto: Netflix

Netflix volvió a captar la atención del público con una producción breve, intensa y basada en un hecho que todavía conmueve en Brasil. 'Emergencia radioactiva' reconstruye el accidente radiológico ocurrido en 1987 en Goiânia, cuando una cápsula con material peligroso salió de un hospital abandonado y terminó en manos de personas que desconocían por completo el riesgo al que estaban expuestas.

Con apenas cinco capítulos, la miniserie brasilera combina tensión, drama humano y reconstrucción histórica para narrar una emergencia que dejó cuatro muertos, más de 240 personas contaminadas y una operación sanitaria sin precedentes. La serie ha sido comparada con 'Chernobyl' por la atmósfera de miedo que provoca y por el modo en que expone las consecuencias de una tragedia real, aunque su tono visual y narrativo toma un camino distinto.

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'Emergencia radioactiva': la historia basada en hechos reales de Netflix

La historia que inspira 'Emergencia radioactiva' comenzó cuando dos recolectores de basura, Wagner Pereira y Roberto Alves, ingresaron a un hospital abandonado y encontraron una unidad de radioterapia. Convencidos de que aquel equipo podía tener valor, lo sacaron del lugar y lo llevaron a una vivienda para desmontarlo. Sin saberlo, liberaron material radiactivo que pronto empezó a circular entre varias personas de la ciudad.

Dentro del aparato había un cilindro que contenía 19 gramos de cesio-137, una sustancia altamente radiactiva. Más tarde, la cápsula fue vendida al depósito de chatarra de Devair Ferreira, lo que amplió todavía más el alcance del accidente. A partir de ese momento, la contaminación se propagó en silencio: el objeto pasó de mano en mano mientras nadie comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo ni el peligro que representaba ese material brillante.

Los primeros síntomas también ayudaron a confundir el diagnóstico. Según el relato que retoma la serie de Netflix, quienes estuvieron expuestos empezaron a sufrir vómitos, diarrea e inflamaciones, pero en un inicio algunos médicos atribuyeron esas señales a otras causas. Esa demora permitió que el cesio-137 siguiera esparciéndose y que la crisis creciera hasta obligar a las autoridades sanitarias a desplegar un operativo masivo para examinar a más de 110.000 personas.

Ese es el núcleo que convierte a 'Emergencia radioactiva' en una de las propuestas más llamativas del catálogo reciente de Netflix. La producción no solo revive uno de los episodios más graves de la historia brasileña, sino que además pone el foco en el desconcierto colectivo, la circulación de la desinformación y el impacto que una emergencia invisible puede tener sobre familias enteras.

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Críticas a 'Emergencia radioactiva'

El buen recibimiento del público no impidió que 'Emergencia radioactiva' quedara en el centro del debate en Brasil. Parte de las críticas apuntó a las licencias creativas utilizadas para adaptar la tragedia a la pantalla. Una de las decisiones más comentadas fue recrear Goiânia en São Paulo en lugar de filmar en la ciudad donde ocurrió el accidente, algo que para varios habitantes del lugar restó autenticidad a la propuesta.

También hubo observaciones sobre la manera en que la miniserie presenta ciertos episodios de la contaminación. Algunos sobrevivientes cuestionaron que la ficción no reflejara con suficiente precisión cómo varias personas interpretaron sus síntomas en los primeros días, cuando muchos pensaban que se trataba de una intoxicación alimentaria u otro problema común. Esa confusión fue clave en la historia real, porque retrasó la identificación del origen del problema y permitió que el material siguiera circulando.

Otro punto discutido fue la representación visual de la cápsula radiactiva. De acuerdo con quienes vivieron la tragedia, el brillo azul que muestra la serie aparece intensificado para reforzar el impacto dramático. Aun así, esas diferencias no impidieron que la producción encontrara eco entre los suscriptores. En IMDb, varios usuarios destacaron que resulta estremecedor pensar que lo que narra 'Emergencia radioactiva' ocurrió de verdad y en pleno entorno urbano, con consecuencias que marcaron a Brasil durante semanas.

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'Emergencia radioactiva': productores pensaron que se trataba de una ficción

La fuerza de esta historia sorprendió incluso a quienes participaron en la producción. La miniserie de Netflix fue producida y dirigida por Gustavo Lipsztein, responsable de sus cinco episodios, mientras que Johnny Massaro y Paulo Gorgulho encarnan a los jóvenes que, sin saberlo, quedan vinculados al inicio de la crisis. Durante la difusión del proyecto, Massaro admitió que cuando conoció el caso por primera vez creyó que se trataba de una invención.

“Al principio pensé que era una ficción”, recordó el actor, en una frase que resume el desconcierto que todavía genera el accidente de Goiânia fuera de Brasil.

Ese contraste entre realidad e incredulidad es uno de los mayores aciertos de la serie. En lugar de apoyarse únicamente en el desastre, la ficción trabaja el miedo que se apodera de una ciudad cuando nadie entiende qué está pasando. Allí radica una de sus principales similitudes con 'Chernobyl': ambas muestran cómo el desconocimiento científico, la circulación tardía de información y la fragilidad humana pueden agravar una catástrofe.

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