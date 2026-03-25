Sorteo de La Tinka del 25 de marzo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario
Este evento contará con los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las opciones de ganar.
- ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín
- La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador
La Tinka realizará su sorteo este miércoles 25 de marzo. Esta edición destacará por poner en juego un pozo acumulado de S/10'607,721; el mayor de la historia de la lotería. Además, se realizaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión del evento se llevó a cabo a las 10:30 p.m. vía América TV, las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.