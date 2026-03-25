Sorteo de La Tinka del 25 de marzo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

La Tinka realizará su sorteo este miércoles 25 de marzo. Esta edición destacará por poner en juego un pozo acumulado de S/10'607,721; el mayor de la historia de la lotería. Además, se realizaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión del evento se llevó a cabo a las 10:30 p.m. vía América TV, las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.