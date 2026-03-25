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Sorteo de La Tinka del 25 de marzo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Este evento contará con los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las opciones de ganar.

Conoce los resultados de la Tinka
Conoce los resultados de la Tinka | Foto: composición LR

La Tinka realizará su sorteo este miércoles 25 de marzo. Esta edición destacará por poner en juego un pozo acumulado de S/10'607,721; el mayor de la historia de la lotería. Además, se realizaron los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión del evento se llevó a cabo a las 10:30 p.m. vía América TV, las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

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