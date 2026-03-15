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'La otra hermana Bennet': fecha de estreno, reparto y dónde ver la serie basada en el universo de 'Orgullo y prejuicio'

Mary Bennet, la hermana más discreta de 'Orgullo y prejuicio', cobra protagonismo en 'La otra hermana Bennet', la nueva serie de la BBC protagonizada por Ella Bruccoleri.

Mary Bennet, personaje secundario de 'Orgullo y prejuicio', cobra protagonismo en la serie 'La otra hermana Bennet'.
Mary Bennet, personaje secundario de 'Orgullo y prejuicio', cobra protagonismo en la serie 'La otra hermana Bennet'. | Foto: BBC

La BBC estrenó este mes una nueva producción que amplía el universo de Jane Austen. 'La otra hermana Bennet' llega con la intención de dar voz a Mary Bennet, el personaje más discreto de 'Orgullo y prejuicio', y convertirla en protagonista de su propia historia.

La serie, producida por Bad Wolf y Sony Pictures Television, adapta la novela homónima de Janice Hadlow publicada en 2020. Con 10 episodios, la ficción busca mostrar una mirada distinta de la Inglaterra de la Regencia y rescatar a una figura que siempre quedó en segundo plano dentro de la célebre familia Bennet.

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¿De qué trata 'La otra hermana Bennet'?

'La otra hermana Bennet' sigue los acontecimientos de 'Orgullo y prejuicio' desde la perspectiva de Mary, la hija seria y poco reconocida de los Bennet. La trama se expande más allá de la obra original y acompaña a la joven en un viaje que la lleva a Londres y al distrito de Los Lagos, donde encuentra nuevas oportunidades y un camino propio.

La dirección principal está a cargo de Jennifer Sheridan, mientras que el guion fue desarrollado por Sarah Quintrell y Maddie Dai. La música de Anne Chmelewsky aporta el tono clásico de época. La producción se realizó en Bristol y Gales durante 2025, con el respaldo de Bad Wolf y Sony Pictures Television, y BritBox como coproductora para Norteamérica.

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Fecha de estreno y dónde ver 'La otra hermana Bennet'

La serie 'La otra hermana Bennet' se estrenó el 15 de marzo de 2026 en BBC One y BBC iPlayer. Ese día se lanzaron los primeros cinco capítulos de la temporada, que contará con un total de 10 episodios. Los restantes se emitirán en las próximas semanas.

Por ahora, la ficción solo está disponible en el Reino Unido a través de BBC One y en la plataforma BBC iPlayer, que no se encuentra habilitada en todos los países. BritBox será la encargada de distribuirla en Estados Unidos y Canadá, mientras que Sony Pictures Television gestiona los derechos internacionales.

Mary Bennet, personaje secundario de 'Orgullo y prejuicio', cobra protagonismo en la serie 'La otra hermana Bennet'

Mary Bennet, personaje secundario de 'Orgullo y prejuicio', cobra protagonismo en la serie 'La otra hermana Bennet'. Foto: BBC

Conoce al reparto de 'La otra hermana Bennet'

El reparto de 'La otra hermana Bennet' está encabezada por Ella Bruccoleri, quien interpreta a Mary Bennet y se convierte en el centro de esta nueva mirada al universo de Jane Austen. Bruccoleri, conocida por su papel en 'Call the Midwife', asume el reto de dar protagonismo a una figura que siempre quedó relegada en las adaptaciones de 'Orgullo y prejuicio'.

A su lado, el elenco reúne nombres de peso. Ruth Jones encarna a la siempre intensa Mrs. Bennet, mientras que Richard E. Grant da vida al patriarca Mr. Bennet. La pareja de los Gardiner está interpretada por Indira Varma y Richard Coyle, quienes aportan solidez a los personajes que acompañan a Mary en su evolución.

Mary Bennet, personaje secundario de 'Orgullo y prejuicio', cobra protagonismo en la serie 'La otra hermana Bennet'

Jane, Elizabeth, Mary, Lydia y Kitty en la serie 'La otra hermana Bennet'. Foto: BBC

El apartado masculino incluye a Laurie Davidson como Mr. Ryder y Dónal Finn como Mr. Hayward, figuras clave en el recorrido sentimental de la protagonista. Varada Sethu se suma como Ann Baxter, mientras que Poppy Gilbert toma el papel de Lizzie Bennet, la hermana más célebre, junto a Molly Wright como Kitty, Grace Hogg-Robinson como Lydia y Maddie Close como Jane.

El reparto se completa con Tanya Reynolds en el rol de Caroline Bingley, Ryan Sampson como Mr. Collins, Victor Pilard como Fitzwilliam Darcy yAled Owens como Mr. Bingley. Un detalle que no pasa desapercibido es la participación de Lucy Briers como Mrs. Hill: la actriz interpretó a Mary Bennet en la adaptación de 1995, lo que añade un guiño nostálgico para los seguidores de Austen.

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