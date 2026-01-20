Stephen King enseña a escribir

Al igual que muchos lectores de este espacio, suelo ir mucho a librerías locales, aunque tengo una que es mi librería favorita. Es justamente en ella donde más preguntas/inquietudes escucho sobre el acto de escribir. Imagino que lo mismo sucede en otras librerías. Además, durante mi época de librero, no solo la escuchaba, sino que me pedían qué libro recomendar sobre este oficio que, más que talento, es persistencia.

Sé que el solo hecho de nombrar a Stephen King generará más de una mueca, en especial en aquellos que creen amar la literatura mientras esta sea lo más caleta posible. Felizmente, no todos somos víctimas de esas poserías inevitables. El libro de King sobre la escritura que suelo recomendar es uno marcado por la sencillez de la exposición y por su evidente ánimo didáctico.

Se trata de un libro útil, es prácticamente un manual; en él están las estrategias que han convertido a Stephen King en uno de los maestros de la novela contemporánea. No solo uno disfruta leyéndolo, sino que también se aprende del crisol de temas, técnicas y recursos que desde siempre ha desplegado, ya sea en logros y caídas, en todos sus títulos, no pocos de ellos éxitos de ventas por millones.

El libro manual

Stephen King publicó Mientras escribo en el año 2000. Tenía 53 años, 35 novelas publicadas (veamos un par: Carrie de 1974 y El resplandor de 1977), seis títulos entre relatos y novelas cortas, dos libros de no ficción y cuatro guiones de cine. En otras palabras, este es un libro con autoridad.

"Mientras escribo". Imagen: Difusión.

King, por cierto, no es el primer autor que escribe y publica sobre el arte de escribir. A ello, consignemos todas las veces posibles que la obra de King es exitosa en lo comercial sin tener que sacrificar vuelo literario. Este título, bien leído y estudiado, es de los que quedan en la memoria como una enseñanza que podría superar a cualquier taller literario o incluso maestría. Sin exagerar.

King exuda en cada una de las cuatro secciones del libro (“Curriculum Vitae”, “Qué es escribir”, “Escribir” y “Postdata: Vivir”) la sencillez del grande; es decir, a diferencia de otros referentes de mármol, no nos atosiga con exasperantes balconazos egocéntricos. Por el contrario, recalca una y otra vez, ya sea cuando nos relata su infancia o nos detalla las dificultades que vivió mientras terminaba su primera novela, la importancia de la lectura como disfrute necesario y como única vía para aprender a escribir bien. De paso, King no duda en bajarse mitos en cuanto a la figura del escritor. Al respecto, pensemos en el talento natural y en la bohemia como impulsadora de ideas creativas. Para King, no importa si el escritor es festivo o depresivo; de su casa o de los bares; para él, lo que pesa es la perseverancia, el trabajo. Bajo esa dinámica, se ve quiénes quedan y quiénes no.

En realidad, todo lo que dice King tú y yo ya lo hemos escuchado y leído, pero en su voz lo que ya sabemos adquiere otra dimensión. Como indicamos líneas arriba: aquí hay una autoridad.

…

Dato:

Candidato del pueblo. Cada año, a medida que se acerca octubre, el mes en el que se anuncia al ganador del Premio Nobel de Literatura, el nombre de Stephen King suena como favorito para sus millones de lectores. Mientras escribo está disponible en librerías y plataformas.