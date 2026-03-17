La saga de Denis Villeneuve regresa con su tercera entrega, 'Dune 3', que promete ser el cierre épico de una de las trilogías más ambiciosas del cine contemporáneo. Tras el éxito de las dos primeras películas, la expectativa por este capítulo final ha crecido entre los seguidores de la obra de Frank Herbert y los amantes de la ciencia ficción.

El lanzamiento del tráiler oficial y la reafirmación de la fecha de estreno han marcado el inicio de la campaña global de la película de Warner Bros., que cuenta con un elenco de lujo que incluye a figuras de la talla de Timothée Chalamet, Zendaya y Robert Pattinson.

Mira el tráiler oficial de 'Dune 3'

El tráiler oficial de 'Dune 3' muestra a un Timothée Chalamet más sombrío y desafiante en su papel de Paul Atreides. El cierre de la película anterior dejó al protagonista en la cúspide del poder, convertido en líder absoluto tras derrotar a los Harkonnen y someter al Emperador Shaddam IV. Sin embargo, la tercera entrega muestra las grietas de ese reinado. La historia avanza más de 10 años en el tiempo y presenta a un Paul convertido en emperador de la galaxia, incluso sobre los Fremen, el pueblo que lo elevó como mesías.

La narrativa se centra en las tensiones íntimas y políticas que rodean a Paul: su matrimonio con Irulan, la relación con Chani —madre de sus hijos Leto II y Ghanima— y el choque entre poder religioso y poder político. A ello se suman las revueltas contra el Quizarato, la orden instaurada por Paul, y las conspiraciones de las Bene Gesserit, la Cofradía Espacial y los Bene Tleilax. Denis Villeneuve ha adelantado que su intención es mostrar a Paul no como héroe, sino como advertencia, subrayando los riesgos de convertir a un hombre en mito y de confundir liderazgo con idolatría.

¿Cuándo se estrena 'Dune 3'?

La fecha de estreno ya está confirmada: 'Dune 3' llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y competirá directamente con 'Vengadores: Doomsday'. Con ello, la trilogía se cerrará seis años después del debut de la primera película en 2021 y tres años después de la segunda parte en 2024.

El calendario de lanzamiento busca posicionar la cinta como uno de los grandes estrenos de fin de año, en plena temporada de premios. La expectativa es que la película no solo atraiga a los fanáticos de la saga, sino también a nuevas audiencias interesadas en la ciencia ficción y en producciones de gran escala.

Timothée Chalamet en 'Dune 3'. Foto: Warner Bros.

El reparto de 'Dune 3': viejos rostros y nuevas amenazas

La tercera parte de 'Dune' reúne a los actores que han dado vida a la saga y suma incorporaciones que cambian el tono de la historia. Timothée Chalamet y Zendaya regresan como Paul y Chani, respectivamente, acompañados por Florence Pugh como Irulan, Rebecca Ferguson como Lady Jessica y Josh Brolin como Gurney Halleck. Jason Momoa también vuelve como Duncan Idaho, personaje que tendrá un rol decisivo.

La gran novedad es la llegada de Robert Pattinson en el papel de Scytale, un villano de los Bene Tleilax que introduce un antagonismo distinto. Su presencia refuerza la idea de que el poder de Paul no solo enfrenta enemigos externos, sino también amenazas invisibles que buscan corroerlo desde dentro. Villeneuve ha confirmado que personajes como Lady Margot (Léa Seydoux) y Alia (Anya Taylor-Joy) tendrán mayor protagonismo, ampliando el peso de los personajes femeninos y la complejidad de las conspiraciones que marcarán el cierre de la trilogía.