HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cine y series

¿'La hora de la desaparición' se estrenará en Netflix?

El nuevo filme de terror de Zach Cregger ha causado expectativa en cines y sus fanáticos esperan su llegada al streaming. Aquí te contamos dónde y cuándo podrás ver la película online.

'La hora de la desaparición' causa furor en cines. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'La hora de la desaparición' causa furor en cines. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

'La hora de la desaparición', conocida internacionalmente como Weapons, ha irrumpido en la cartelera internacional con gran recepción por parte de los fanáticos del género. Dirigida por Zach Cregger, realizador de la aclamada Barbarian, esta producción se centra en un inquietante caso de 17 niños que desaparecen de manera misteriosa en plena madrugada, todos huyendo en la misma dirección como si atendieran a una extraña llamada. La crítica ha sido muy buena, sin embargo, aún no hay algún oficial sobre un posible estreno en Netflix.

El largometraje, que tuvo su estreno en cines el pasado 6 de agosto, cuenta con un reparto estelar encabezado por Josh Brolin, Julia Garner, Cary Christopher, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan y Alden Ehrenreich. Tras su paso por salas, la atención ahora está puesta en su llegada al streaming, donde los seguidores esperan poder disfrutarla desde casa.

PUEDES VER: 'Otro viernes de locos': fecha de estreno confirmada, elenco y todo sobre el regreso de Lindsay Lohan

lr.pe

¿La película 'La hora de la desaparición' está en Netflix?

Por el momento, 'La hora de la desaparición' no se encuentra en el catálogo de Netflix y, según las condiciones de distribución, no hay indicios de que lo esté en el futuro. El motivo es que la cinta pertenece a Warner Bros., compañía que distribuye sus estrenos de forma exclusiva en su propia plataforma de streaming, HBO Max. Esto significa que, incluso con la alta demanda y la popularidad de Netflix, los derechos de transmisión se podrían mantener bajo control de Warner.

Los usuarios que cuenten con suscripción a Netflix no podrán acceder a esta producción dentro del servicio, ya que no existe un acuerdo vigente entre ambas compañías para la cesión de sus películas más recientes. Esto es una práctica común en la industria, en la que cada productora busca reforzar el valor de su propia plataforma, ofreciendo estrenos exclusivos que incentiven las suscripciones.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'Mi año en Oxford' online y en español?

lr.pe

¿'La hora de la desaparición' llegará a streaming?

Siguiendo la política habitual de Warner Bros., 'La hora de la desaparición' se podría incorporarse a HBO Max después de su recorrido comercial en salas. Aunque la fecha exacta no ha sido confirmada, el precedente más reciente, 'Destino Final: Bloodlines', se sumó al catálogo de la plataforma dos meses después de su estreno en cines.

Este patrón permite estimar que el filme de Zach Cregger podría estar disponible en streaming antes de que termine el año, dependiendo del calendario de lanzamientos.

PUEDES VER: 'Destino Final: lazos de sangre' en HBO Max: ¿cuándo se estrena en la plataforma de streaming?

lr.pe

¿Dónde ver 'La hora de la desaparición' gratis y online?

En la actualidad, la película de terror solo se encuentra disponible en cines, siendo esta la única vía legal para disfrutarla antes de su llegada a plataformas digitales. Los espectadores interesados deben consultar la cartelera de su ciudad para encontrar funciones disponibles, especialmente durante sus primeras semanas, cuando la proyección es más frecuente.

Cuando 'La hora de la desaparición' llegue a HBO Max, los suscriptores podrán verla sin costo adicional más allá de la cuota mensual del servicio. Sin embargo, no existe en este momento ninguna opción oficial para verla gratis en línea fuera de esa suscripción. Se recomienda evitar páginas no autorizadas que ofrecen copias ilegales, ya que, además de vulnerar derechos de autor, suelen implicar riesgos de seguridad para los dispositivos.

Notas relacionadas
¿Los Addams estuvieron en Perú? Así se incluye al país en la temporada 2 de 'Merlina'

¿Los Addams estuvieron en Perú? Así se incluye al país en la temporada 2 de 'Merlina'

LEER MÁS
Temporada 2 de Sakamoto Days en Netflix: cuándo y a qué hora se estrenan en EEUU los capítulos 14, 15 y 16 del anime creado por Yuuto Suzuki

Temporada 2 de Sakamoto Days en Netflix: cuándo y a qué hora se estrenan en EEUU los capítulos 14, 15 y 16 del anime creado por Yuuto Suzuki

LEER MÁS
Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

LEER MÁS
'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

LEER MÁS
Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

LEER MÁS
¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Robin Williams a 11 años de su muerte: las mejores películas del actor que hizo reír al mundo mientras luchaba en silencio

Robin Williams a 11 años de su muerte: las mejores películas del actor que hizo reír al mundo mientras luchaba en silencio

LEER MÁS
Marina Gold: la curiosa razón que llevó a la peruana a incursionar en el cine para adultos

Marina Gold: la curiosa razón que llevó a la peruana a incursionar en el cine para adultos

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': la macabra Historia real de los Hermanos Hilliker, inspiración de la saga

'Camino hacia el terror': la macabra Historia real de los Hermanos Hilliker, inspiración de la saga

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina' temporada 2: todos los actores y antagonistas

Reparto de 'Merlina' temporada 2: todos los actores y antagonistas

LEER MÁS
'Otro viernes de locos': fecha de estreno confirmada, elenco y todo sobre el regreso de Lindsay Lohan

'Otro viernes de locos': fecha de estreno confirmada, elenco y todo sobre el regreso de Lindsay Lohan

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Cine y series

'Un viernes de locos', versión 1976: la clásica película de Disney protagonizada por Jodie Foster que debes ver

Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

'Quebranto': la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota