¿'La hora de la desaparición' se estrenará en Netflix?

'La hora de la desaparición', conocida internacionalmente como Weapons, ha irrumpido en la cartelera internacional con gran recepción por parte de los fanáticos del género. Dirigida por Zach Cregger, realizador de la aclamada Barbarian, esta producción se centra en un inquietante caso de 17 niños que desaparecen de manera misteriosa en plena madrugada, todos huyendo en la misma dirección como si atendieran a una extraña llamada. La crítica ha sido muy buena, sin embargo, aún no hay algún oficial sobre un posible estreno en Netflix.

El largometraje, que tuvo su estreno en cines el pasado 6 de agosto, cuenta con un reparto estelar encabezado por Josh Brolin, Julia Garner, Cary Christopher, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan y Alden Ehrenreich. Tras su paso por salas, la atención ahora está puesta en su llegada al streaming, donde los seguidores esperan poder disfrutarla desde casa.

¿La película 'La hora de la desaparición' está en Netflix?

Por el momento, 'La hora de la desaparición' no se encuentra en el catálogo de Netflix y, según las condiciones de distribución, no hay indicios de que lo esté en el futuro. El motivo es que la cinta pertenece a Warner Bros., compañía que distribuye sus estrenos de forma exclusiva en su propia plataforma de streaming, HBO Max. Esto significa que, incluso con la alta demanda y la popularidad de Netflix, los derechos de transmisión se podrían mantener bajo control de Warner.

Los usuarios que cuenten con suscripción a Netflix no podrán acceder a esta producción dentro del servicio, ya que no existe un acuerdo vigente entre ambas compañías para la cesión de sus películas más recientes. Esto es una práctica común en la industria, en la que cada productora busca reforzar el valor de su propia plataforma, ofreciendo estrenos exclusivos que incentiven las suscripciones.

¿'La hora de la desaparición' llegará a streaming?

Siguiendo la política habitual de Warner Bros., 'La hora de la desaparición' se podría incorporarse a HBO Max después de su recorrido comercial en salas. Aunque la fecha exacta no ha sido confirmada, el precedente más reciente, 'Destino Final: Bloodlines', se sumó al catálogo de la plataforma dos meses después de su estreno en cines.

Este patrón permite estimar que el filme de Zach Cregger podría estar disponible en streaming antes de que termine el año, dependiendo del calendario de lanzamientos.

¿Dónde ver 'La hora de la desaparición' gratis y online?

En la actualidad, la película de terror solo se encuentra disponible en cines, siendo esta la única vía legal para disfrutarla antes de su llegada a plataformas digitales. Los espectadores interesados deben consultar la cartelera de su ciudad para encontrar funciones disponibles, especialmente durante sus primeras semanas, cuando la proyección es más frecuente.

Cuando 'La hora de la desaparición' llegue a HBO Max, los suscriptores podrán verla sin costo adicional más allá de la cuota mensual del servicio. Sin embargo, no existe en este momento ninguna opción oficial para verla gratis en línea fuera de esa suscripción. Se recomienda evitar páginas no autorizadas que ofrecen copias ilegales, ya que, además de vulnerar derechos de autor, suelen implicar riesgos de seguridad para los dispositivos.