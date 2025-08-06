HOY
Cine y series

'La hora de la desaparición' reparto: quién es quién en la película de terror del momento

'La hora de la desaparición' presenta un inquietante misterio infantil. Aquí te contamos quién es quién en la nueva película de terror dirigida por Zach Cregger.

'La hora de la desaparición' reparto: quién es quién en la película de terror del momento. Foto: Difusión
'La hora de la desaparición' reparto: quién es quién en la película de terror del momento. Foto: Difusión

'La hora de la desaparición', el nuevo thriller de terror dirigido por Zach Cregger, promete convertirse en uno de los estrenos más escalofriantes del año. Con un reparto estelar liderado por Julia Garner y Josh Brolin, la cinta explora una serie de desapariciones infantiles desde una perspectiva profundamente inquietante.

Este 7 de agosto llega a los cines una de las películas más esperadas del 2025. 'La hora de la desaparición' no solo marca el regreso de Cregger tras el éxito de 'Bárbaro', sino que propone una narrativa cargada de tensión emocional. La película ha alcanzado el 100% de aprobación en Rotten Tomatoes tras sus primeras proyecciones.

PUEDES VER: 'La hora de la desaparición': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror del momento

lr.pe

Reparto de ‘La hora de la desaparición’

El reparto de 'La hora de la desaparición' está encabezado por Julia Garner, quien interpreta a Justine, una madre desesperada por encontrar a su hijo. A su lado, Josh Brolin da vida a Archer, un padre que se adentra en una búsqueda sin retorno.

Completan el elenco Alden Ehrenreich (Paul), Austin Abrams (James), Benedict Wong (Andrew) y Amy Madigan (Gladys), cada uno interpretando personajes cuyas historias individuales se entrelazan en el misterioso pueblo de Maybrook. Uno de los puntos más destacados es la actuación del pequeño Cary Christopher, quien con apenas siete años debuta como Alex, el único niño que no desaparece y guía buena parte de la trama.

PUEDES VER: ¿'La hora de la desaparición' está basada en hechos reales? Esto se sabe

lr.pe

¿Dónde ver 'La hora de la desaparición'?

'La hora de la desaparición' se estrena en los cines de Perú este miércoles 7 de agosto, y desde ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del 2025 dentro del género de terror. Dirigida, escrita y producida por Zach Cregger, la película ha generado expectativa tras obtener el 100 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

Por el momento, la cinta solo estará disponible en salas de cine, por lo que los fanáticos del suspenso en Perú deberán acudir a la pantalla grande para disfrutar de esta experiencia visual cargada de misterio. No se ha confirmado aún su llegada a plataformas de streaming.

¿'La hora de la desaparición' está basada en hechos reales? Esto se sabe

¿'La hora de la desaparición' está basada en hechos reales? Esto se sabe

'La hora de la desaparición': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror del momento

'La hora de la desaparición': fecha de estreno, tráiler y todo sobre la película de terror del momento

Netflix te permite descubrir las mejores películas de terror con estos códigos secretos exclusivos

Netflix te permite descubrir las mejores películas de terror con estos códigos secretos exclusivos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

