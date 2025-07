'La hora de la desaparición': fecha de estreno, tráiler y datos de la película de terror que ha sido aclamada por la crítica

El cine de terror prepara un gran estreno para este 2025. 'La hora de la desaparición' (Weapons), dirigida por Zach Cregger, ha alcanzado el 100% de aprobación en Rotten Tomatoes tras sus primeras proyecciones, una hazaña que pocos títulos del género logran. Esta calificación ha provocado un fuerte interés entre los fanáticos del suspenso psicológico y medios especializados.

Con un reparto encabezado por Josh Brolin y Julia Garner, y una campaña de marketing viral que recuerda al fenómeno de 'El proyecto de la Bruja de Blair', la película de terror ha logrado destacarse desde antes de su estreno oficial. La trama gira en torno a un pueblo envuelto en misterio tras la desaparición de varios niños, una premisa que ha sido elogiada por la profundidad de su tratamiento narrativo.

¿Cuándo se estrena 'La hora de la desaparición'?

Warner Bros. Pictures ha confirmado que 'La hora de la desaparición' llegará a las salas nacionales el 7 de agosto de 2025. El lanzamiento será simultáneo a nivel internacional.

Datos de 'La hora de la desaparición'

Dirigida por Zach Cregger, cineasta que debutó con gran éxito en 'Bárbaro' (2022), la película ha sido descrita por la crítica como una obra ambiciosa que mezcla el drama con el terror psicológico. El guion, también a cargo de Cregger, ha sido comparado con la narrativa coral de 'Magnolia' de Paul Thomas Anderson, pero desde una óptica inquietante y perturbadora.

Entre los comentarios destacados, Rachel Leishman (The Mary Sue) la calificó como “retorcida y divertidamente aterradora”, mientras que Griffin Schiller (AwardsWatch) la describió como “la mejor película del año”. Con una duración de 2 horas y 8 minutos, 'La hora de la desaparición' se perfila como uno de los estrenos más esperados del terror moderno.

'La hora de la desaparición': Reparto de la película

El reparto principal está conformado por Josh Brolin, quien interpreta a un padre desesperado por encontrar respuestas, y Julia Garner, reconocida por sus roles en 'Ozark' e 'Inventando a Anna', quien da vida a una periodista decidida a desentrañar la verdad. También participan Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Amy Madigan, Austin Abrams y Cary Christopher. Cabe mencionar que Pedro Pascal fue considerado inicialmente para el rol principal, pero tuvo que abandonar el proyecto por compromisos con la serie 'The Last of Us'.