¿Dónde ver 'Mi año en Oxford' online y en español?

Netflix continúa ampliando su catálogo con propuestas que apuestan por el drama emocional y el romance moderno. Este 1 de agosto de 2025, la plataforma estrenó 'Mi año en Oxford', una película que combina poesía, decisiones de vida y sentimientos intensos en un entorno académico británico. Con un reparto liderado por Sofía Carson y Corey Mylchreest, la producción ya está generando conversación entre los usuarios.

La historia está basada en la novela 'My Oxford Year', escrita por Julia Whelan y publicada en 2018. La adaptación cinematográfica, dirigida por Iain Morris y escrita por Allison Burnett junto a Melissa Osborne, destaca por ofrecer una visión más introspectiva del amor, alejada de los clichés típicos del género. La conexión entre los protagonistas y la ambientación en la Universidad de Oxford refuerzan el tono poético de esta cinta.

'Mi año en Oxford': ¿dónde ver la serie online y en español?

'Mi año en Oxford' está disponible exclusivamente en Netflix, tanto en su idioma original como con opción de doblaje al español latino. Para acceder a la película, los usuarios deben contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming, que ofrece distintos planes mensuales adaptados a las necesidades de cada perfil.

La cinta no se encuentra disponible en cines ni en otras plataformas legales de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max o Disney+. Algunos sitios no oficiales podrían ofrecer enlaces de visualización, pero desde el portal oficial de Netflix se recomienda evitar estos métodos para garantizar una experiencia segura, sin riesgos de virus ni violaciones de derechos de autor.

'Mi año en Oxford' destaca en Netflix.

Con una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos, 'Mi año en Oxford' se posiciona como una de las apuestas más destacadas del mes en el catálogo romántico de la plataforma. Además, el hecho de que la actriz Sofía Carson también se desempeñe como productora ejecutiva ha despertado el interés del público, ya que influenció directamente en decisiones creativas como la elección del elenco principal.

¿Cuándo se estrenó 'Mi año en Oxford'?

Netflix lanzó oficialmente 'Mi año en Oxford' el viernes 1 de agosto de 2025, como parte de su programación de estrenos mensuales. Desde entonces, se ha mantenido entre las películas más vistas en la categoría de romance dentro de la plataforma, especialmente en países de habla hispana.

La historia sigue a Anna, una joven estadounidense brillante con un futuro perfectamente estructurado, cuya vida da un giro inesperado al conocer a Jamie, un encantador asistente de literatura británica. La cinta ha sido bien recibida por su tono melancólico y su tratamiento de temas como la evolución personal, el duelo, y los vínculos afectivos en escenarios universitarios de alto prestigio como Oxford.

El reparto de 'Mi año en Oxford' incluye a Sofía Carson, conocida por su trabajo en 'A todos los chicos', y Corey Mylchreest, recordado por su papel como el joven rey Jorge en 'La reina Charlotte', precuela del universo 'Bridgerton'. La química entre ambos actores es uno de los principales atractivos de la película, y ha sido destacada por medios especializados en entretenimiento.