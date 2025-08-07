Tras su rotundo éxito global, 'Merlina' temporada 2 ya comenzó su lanzamiento en Netflix, dividida en dos partes que marcan el regreso de Wednesday Addams a la Academia Nunca Más. La serie —que también es conocida como Wednesday en inglés— vuelve con una propuesta cargada de humor oscuro, elementos sobrenaturales y una nueva dosis de misterio.

Esta segunda entrega es una de las más esperadas del año en la plataforma de streaming, no solo por su protagonista Jenna Ortega, sino también por el regreso de Tim Burton como productor ejecutivo. Los fans ya pueden disfrutar de los primeros episodios desde el 6 de agosto, mientras que el cierre de temporada llegará a inicios de septiembre.

¿Cuántos capítulos tiene 'Merlina' temporada 2?

La segunda temporada de 'Merlina' está compuesta por un total de 8 capítulos, distribuidos en dos tandas de 4 episodios cada una. Esta estrategia de lanzamiento dividida responde a una tendencia cada vez más común entre las producciones de alto perfil, con el objetivo de mantener el interés del público durante más tiempo.

Netflix confirmó que los directores de los nuevos episodios son Paco Cabezas, Angela Robinson y Tim Burton, quien retoma su rol creativo dentro del universo de la Familia Addams. La historia se sitúa nuevamente en la Academia Nunca Más, donde Wednesday deberá resolver un nuevo enigma sobrenatural mientras enfrenta amenazas aún más siniestras que en la temporada anterior.

Lista completa de capítulos de 'Merlina' temporada 2

La plataforma ha confirmado que los capítulos de 'Merlina' 2 se estrenarán en dos fechas claves: el miércoles 6 de agosto y el miércoles 3 de septiembre de 2025. A continuación, te presentamos la guía completa con los nombres y fechas de lanzamiento:

Primera parte (ya disponible desde el 6 de agosto de 2025):

Here We Woe Again The Devil You Woe Call of the Woe If These Woes Could Talk

Segunda parte (disponible el 3 de septiembre de 2025):

5. Título por confirmar

6. Título por confirmar

7. Título por confirmar

8. Título por confirmar

Cada tanda se lanza de forma completa en su respectiva fecha, por lo que los espectadores podrán hacer maratón sin tener que esperar semana tras semana. Esta estructura permite mantener el suspenso entre ambas mitades sin perder el ritmo narrativo.

Horario de estreno de los capítulos de 'Merlina' temporada 2

Los episodios de 'Merlina' temporada 2 Netflix se habilitan durante las primeras horas del día en que están programados, de acuerdo con la zona horaria de cada país. A continuación, te mostramos los horarios confirmados por la plataforma para el estreno de cada tanda:

Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)

12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Argentina, Uruguay, Paraguay: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Cabe recordar que 'Merlina' temporada 2 es una producción exclusiva de Netflix, por lo que para ver los nuevos capítulos es imprescindible contar con una suscripción activa a la plataforma.