HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Sigue EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas
Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     Gustavo Petro habla EN VIVO desde Leticia-Amazonas     
Cine y series

¿Cuántos capítulos tiene 'Merlina' temporada 2?

Descubre cuántos capítulos tiene 'Merlina' temporada 2, cuándo se estrenan en Netflix y a qué hora verlos. Conoce todos los detalles de la esperada serie protagonizada por Jenna Ortega.

'Merlina' temporada 2 se divide en dos partes. Foto: Captura YouTube
'Merlina' temporada 2 se divide en dos partes. Foto: Captura YouTube

Tras su rotundo éxito global, 'Merlina' temporada 2 ya comenzó su lanzamiento en Netflix, dividida en dos partes que marcan el regreso de Wednesday Addams a la Academia Nunca Más. La serie —que también es conocida como Wednesday en inglés— vuelve con una propuesta cargada de humor oscuro, elementos sobrenaturales y una nueva dosis de misterio.

Esta segunda entrega es una de las más esperadas del año en la plataforma de streaming, no solo por su protagonista Jenna Ortega, sino también por el regreso de Tim Burton como productor ejecutivo. Los fans ya pueden disfrutar de los primeros episodios desde el 6 de agosto, mientras que el cierre de temporada llegará a inicios de septiembre.

PUEDES VER: 'Merlina 2': Lady Gaga se une al elenco y Netflix revela los primeros minutos de la esperada temporada de la serie gótica

lr.pe

¿Cuántos capítulos tiene 'Merlina' temporada 2?

La segunda temporada de 'Merlina' está compuesta por un total de 8 capítulos, distribuidos en dos tandas de 4 episodios cada una. Esta estrategia de lanzamiento dividida responde a una tendencia cada vez más común entre las producciones de alto perfil, con el objetivo de mantener el interés del público durante más tiempo.

Netflix confirmó que los directores de los nuevos episodios son Paco Cabezas, Angela Robinson y Tim Burton, quien retoma su rol creativo dentro del universo de la Familia Addams. La historia se sitúa nuevamente en la Academia Nunca Más, donde Wednesday deberá resolver un nuevo enigma sobrenatural mientras enfrenta amenazas aún más siniestras que en la temporada anterior.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'Mi año en Oxford' online y en español?

lr.pe

Lista completa de capítulos de 'Merlina' temporada 2

La plataforma ha confirmado que los capítulos de 'Merlina' 2 se estrenarán en dos fechas claves: el miércoles 6 de agosto y el miércoles 3 de septiembre de 2025. A continuación, te presentamos la guía completa con los nombres y fechas de lanzamiento:

Primera parte (ya disponible desde el 6 de agosto de 2025):

  1. Here We Woe Again
  2. The Devil You Woe
  3. Call of the Woe
  4. If These Woes Could Talk

Segunda parte (disponible el 3 de septiembre de 2025):

5. Título por confirmar
6. Título por confirmar
7. Título por confirmar
8. Título por confirmar

Cada tanda se lanza de forma completa en su respectiva fecha, por lo que los espectadores podrán hacer maratón sin tener que esperar semana tras semana. Esta estructura permite mantener el suspenso entre ambas mitades sin perder el ritmo narrativo.

PUEDES VER: 'Estamos muertos 2' llega a Netflix: ¿cuándo es el estreno de la nueva temporada?

lr.pe

Horario de estreno de los capítulos de 'Merlina' temporada 2

Los episodios de 'Merlina' temporada 2 Netflix se habilitan durante las primeras horas del día en que están programados, de acuerdo con la zona horaria de cada país. A continuación, te mostramos los horarios confirmados por la plataforma para el estreno de cada tanda:

  • Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 2:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 4:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.

Cabe recordar que 'Merlina' temporada 2 es una producción exclusiva de Netflix, por lo que para ver los nuevos capítulos es imprescindible contar con una suscripción activa a la plataforma.

Notas relacionadas
Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

LEER MÁS
¿Cuándo se estrena 'Merlina' temporada 2 parte 2?

¿Cuándo se estrena 'Merlina' temporada 2 parte 2?

LEER MÁS
¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

LEER MÁS
'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

LEER MÁS
Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

LEER MÁS
¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La hora de la desaparición': fecha de estreno, tráiler y por qué la crítica la aclama

'La hora de la desaparición': fecha de estreno, tráiler y por qué la crítica la aclama

LEER MÁS
¿Cuándo se estrena 'Merlina' temporada 2 parte 2?

¿Cuándo se estrena 'Merlina' temporada 2 parte 2?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Cine y series

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Merlina' temporada 2: ¿Cómo explican la salida del actor acusado de violación sexual en la serie de Netflix?

Reparto de la temporada 2 de 'Merlina': nuevos rostros y regresos en la serie de Netflix

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota