¿Cuándo se estrena ‘El chavo del 8’ en Netflix?

Tras el éxito de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Netflix adquirió los derechos de ‘El chavo del 8’, considerada la obra más importante del comediante mexicano. Por primera vez, el programa podrá verse de forma global en la plataforma de streaming a partir del 11 de agosto de 2025, llevando a las pantallas nuevamente al niño más querido de la vecindad.

El programa busca reavivar la nostalgia en miles de hogares con un elenco encabezado por Roberto Gómez Bolaños, acompañado de figuras como Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Meza, Édgar Vivar y Rubén Aguirre, interpretando a sus personajes más icónicos y queridos por el público internacional. Su retorno a las pantallas reafirma el afecto de la audiencia por una serie que, pese al paso de los años, se mantiene vigente y continúa provocando risas y momentos memorables en cada capítulo.

¿Cuándo sale 'El chavo del 8' en Netflix?

Netflix confirmó que ‘El Chavo del 8’ llegará a su catálogo el próximo lunes 11 de agosto. El anuncio se realizó a través de las redes oficiales del servicio de streaming con un mensaje que despertó la nostalgia de millones de seguidores en todo el mundo. “¡Interpretado por el súper comediante Chespirito! Sí, el programa número uno de la televisión humorística llega a Netflix”, fue la emotiva publicación.

El Chavo en Netflix. Foto: Facebook

La serie, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, cuenta con más de 200 episodios disponibles y pronto estarán disponibles para los suscriptores de la plataforma, permitiendo revivir las ocurrencias de personajes icónicos como El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Jirafales y el Señor Barriga. Estrenada originalmente en 1973, esta comedia familiar sigue siendo un referente del humor latinoamericano y una de las producciones más queridas de la televisión.

¿De qué trata 'El chavo del 8'?

‘El Chavo del 8’ narra las divertidas y, a veces, caóticas vivencias de los habitantes de una vecindad, donde el protagonista es un niño huérfano conocido como ‘El Chavo’. Aunque vive en el departamento número 8, su rincón favorito es un barril en el patio, lugar desde donde planea travesuras junto a sus inseparables amigos Quico y La Chilindrina. Sus ocurrencias suelen poner de cabeza a los adultos: Doña Florinda, madre de Quico; Don Ramón, padre de La Chilindrina; Doña Clotilde, apodada ‘La Bruja del 71’; y el Señor Barriga, dueño de la vecindad.

Aunque es una comedia marcada por el humor blanco y situaciones absurdas, la serie también aborda de forma sutil temas como la pobreza, la orfandad y la desigualdad social. Gracias a sus personajes entrañables y momentos inolvidables, ‘El Chavo del 8’ se convirtió en un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de toda Latinoamérica y trascendió fronteras.

Reparto de 'El chavo del 8'

A continuación, conoce los nombres de los actores detrás de los queridos personajes de la comedia mexicana: