¿Los Addams estuvieron en Perú? Así se incluye al país en la temporada 2 de 'Merlina'

Así es como mencionan al Perú en la segunda temporada de 'Merlina' de Netflix. | Foto: Composición LR / Netflix / Andina

La primera parte de la segunda temporada de 'Merlina' se estrenó en Netflix el pasado 7 de agosto. Los primeros cuatro capítulos regresaron a los fanáticos a 'Nunca más', el colegio donde suceden los eventos de la historia. En esta parte, la protagonista deberá enfrentar a un desconocido acosador que amenaza con hacerle daño a su mejor amiga, Enid.

En medio de esta trama, Perú hace su aparición de dos formas, haciendo alusión a que los integrantes de la familia Addams visitaron nuestro país. Este diálogo forma parte de una conversación entre Catherine Zeta-Jones con una estudiante de la academia, donde mencionan una expedición a la selva nacional. Asimismo, en otra escena, el famoso tío Lucas muestra un brevete peruano entre sus identidades falsas.

Un viaje a la selva peruana que hizo un familiar de 'Merlina'

La primera mención del Perú se da en el segundo episodio de la temporada. El nuevo director de la Academia, Barry Dort (Steve Buscemi) le pide a Bianca Barclay (Joy Sunday) que use sus poderes de sirena para convencer a Morticia Addams de hablarle a su madre y convencerla de donar al colegio. Así, la estudiante se acerca al alojamiento de la mujer, donde elogia la decoración del lugar.

Entre estos adornos destaca unas cabezas incrustadas en lanzas. Al preguntar por ellos, Morticia responde que fueron traídos por un familiar de su esposo, Homero, de Perú. "...De cuando fue a una expedición en la selva peruana. Ese de ahí, es él", termina el diálogo con un macabro chiste sobre que el verdadero cráneo de su cuñado se encurentra como decoración en su sala.

Según Morticia Adams, estas cabezas fueron traídas después de una expedición en la selva del Perú. Foto: Netflix

'El tío Lucas' y su brevete peruano

El otro momento se da en el episodio final de esta primera parte. El tío Lucas (Fred Armisen) crea un alboroto para ser puesto en el manicomio Willow Hill, con el fin de seguir el rastro que deja el acosador de 'Merlina'. Así, pide una habitación en un hotel para romperlo todo, lo que alerta a la policía que termina arrestándolo.

Tras su detención, descubren que el tío Lucas tiene en su poder 18 pasaportes y 33 licencias de conducir, todas falsas. Entre ellas, por breves segundos, se puede ver que tiene una que pertenece a Perú. La atención al detalle es tal que incluso se puede ver el Escudo Nacional y al MTC, la entidad que se encarga de emitir estos documentos. Asimismo, vemos que eligió el nombre de Fester (el real del idioma original) Fernández y cuenta con la categoría de brevete A.

Mientras le revisaban sus cosas al 'Tío Lucas', se puede ver que tiene un brevete peruano. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena la segunda parte de 'Merlina 2'?

La segunda parte de la temporada 2 de 'Merlina' llegará el próximo 3 septiembre, según lo anunció Netflix en su plataforma. La división de una nueva entrega de la serie es una práctica que muchos servicios de streaming están usando, sobre todo en series tan esperadas como esta. Con la resolución de quién es el acosador de la protagonista, los fans están ansiosos por descubrir los nuevos secretos que esconden los pasillos de 'Nunca Más'