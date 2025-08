'Destino Final: lazos de sangre' en HBO Max: ¿cuándo se estrena en la plataforma de streaming?

El terror regresa a la pantalla con 'Destino Final: lazos de sangre', la nueva entrega de una de las franquicias más populares del género sobrenatural. HBO Max anunció que la película estará disponible en su catálogo a partir del viernes 1 de agosto, completando así la colección completa de la saga en la plataforma.

La producción también se emitirá en televisión el sábado 2 de agosto a las 7:00 p.m. (hora peruana), a través del canal HBO. Este esperado título marca no solo el regreso del siniestro concepto de la muerte como fuerza imparable, sino también la despedida de Tony Todd, quien interpretó por última vez al inquietante William Bludworth, figura emblemática de la serie.

Datos de ‘Destino Final: lazos de sangre’

La nueva película de 'Destino Final' está dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, conocidos por su trabajo en películas de ciencia ficción y suspenso. Esta sexta entrega introduce una historia fresca dentro del universo de la saga, enfocándose en Stefani, interpretada por Kaitlyn Santa Juana, una joven universitaria que regresa a casa tras escapar de una violenta pesadilla. Al volver, busca la ayuda de la única persona capaz de salvar a su familia de una muerte inevitable.

El elenco de 'Destino Final: lazos de sangre' lo completan Teo Briones (Chucky), Rya Kihlstedt (Mi Pobre Angelito 3), Richard Harmon (The 100), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms) y Anna Lore (Gotham Knights). Esta combinación de talentos jóvenes y veteranos promete revitalizar la saga con una narrativa renovada, sin perder la esencia que la hizo un fenómeno global desde su primera entrega en el año 2000.

Estreno de ‘Destino Final 6’ en HBO Max

HBO Max ha confirmado que 'Destino Final: lazos de sangre' estará disponible en su plataforma a partir del viernes 1 de agosto, sumándose a las cinco películas anteriores ya presentes en su catálogo. Esto permite a los fanáticos maratonear toda la franquicia, desde su comienzo hasta esta última adición. Para quienes prefieran verla en televisión, HBO la transmitirá el sábado 2 de agosto a las 7:00 p. m.