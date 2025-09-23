HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Cine y series

Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3: qué actores saldrán en la serie de Netflix

La tercera temporada de 'Alice in Borderland' llega a Netflix con un reparto renovado, juegos más extremos y un tono más oscuro que pondrá a prueba a Arisu, Usagi y a los personajes que regresan.

Temporada 3 de 'Alice in Borderland' se estrena este 25 de setiembre. Foto: composición LR/difusión
Temporada 3 de 'Alice in Borderland' se estrena este 25 de setiembre. Foto: composición LR/difusión

La tercera temporada de 'Alice in Borderland' llega este jueves 25 de septiembre a Netflix y los fanáticos ya cuentan las horas para su estreno. La exitosa producción japonesa se ha convertido en uno de los thrillers más vistos de la plataforma gracias a su mezcla de drama, suspenso y juegos extremos.

Entre las grandes incógnitas, una de las más comentadas gira en torno al reparto de 'Alice in Borderland 3'. Los seguidores quieren saber qué actores volverán a la pantalla y cuáles serán los rostros nuevos que formarán parte de esta entrega más oscura y psicológica. Lo que sí está confirmado es que Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya retomarán los papeles protagónicos de Arisu y Usagi.

PUEDES VER: Netflix: estrenos de series y películas programadas del 22 al domingo 28 de septiembre

lr.pe

Nuevos actores que ingresan a la temporada 3 de 'Alice in Borderland'

  • Kento Kaku como Ryuji
  • Risa Sudou como Sachiko
  • Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya
  • Tina Tamashiro como Rei
  • Kotaro Daigo como Nobu
  • Hyunri como Shion
  • Sakura Kiryu como Natsu

Actores que regresan en 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix

El regreso de Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) asegura la continuidad de los protagonistas en esta temporada. A ellos se suman Ayaka Miyoshi como Ann, Hayato Isomura como Banda y Katsuya Maiguma como Yaba, personajes que ya dejaron huella en las temporadas anteriores.

Los creadores han señalado que esta entrega explorará con mayor profundidad el trauma y las secuelas psicológicas que dejaron los juegos, además de introducir al misterioso “Joker”, carta que abre la puerta a nuevos desafíos y enemigos desconocidos. Uno de los juegos ya confirmados se desarrollará en un santuario nocturno bajo una lluvia de flechas en llamas, prometiendo una de las secuencias más impactantes de toda la saga.

PUEDES VER: Bon Appétit, Majestad: ¿cuándo se estrena el capítulo final en Netflix?

lr.pe

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 3 de 'Alice in Borderland'?

Aunque Netflix no lo ha confirmado oficialmente, todo apunta a que la temporada 3 de 'Alice in Borderland' contará con 8 episodios, siguiendo el mismo esquema de las entregas anteriores. La historia comenzará con Arisu y Usagi de vuelta en el mundo real, pero la calma será breve: la desaparición de Usagi y la misteriosa carta del Joker darán inicio a un campeonato repleto de trampas y reglas imprevisibles.

Notas relacionadas
Bon Appétit, Majestad: ¿cuándo se estrena el capítulo final en Netflix?

Bon Appétit, Majestad: ¿cuándo se estrena el capítulo final en Netflix?

LEER MÁS
¿Cuándo se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix? Fecha confirmada

¿Cuándo se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix? Fecha confirmada

LEER MÁS
Netflix: estrenos de series y películas programadas del 22 al domingo 28 de septiembre

Netflix: estrenos de series y películas programadas del 22 al domingo 28 de septiembre

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
What if?, capítulo 5: Marvel Zombis y Spider-Man cazador de zombis llegan para estreno

What if?, capítulo 5: Marvel Zombis y Spider-Man cazador de zombis llegan para estreno

LEER MÁS
Disney Plus Begin: ¿cómo ingresar a Disney+ con código en tu Smart TV?

Disney Plus Begin: ¿cómo ingresar a Disney+ con código en tu Smart TV?

LEER MÁS
¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

LEER MÁS
¿Por qué “Mi bella genio” fue cancelada? El capítulo que mató la serie y nadie quería hacer [VIDEO]

¿Por qué “Mi bella genio” fue cancelada? El capítulo que mató la serie y nadie quería hacer [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Cine y series

Para recordar a Robert Redford: “Todos los hombres del presidente” de Alan J. Pakula

¿Cuándo se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix? Fecha confirmada

Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota