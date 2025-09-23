Reparto de 'Alice in Borderland' temporada 3: qué actores saldrán en la serie de Netflix

La tercera temporada de 'Alice in Borderland' llega este jueves 25 de septiembre a Netflix y los fanáticos ya cuentan las horas para su estreno. La exitosa producción japonesa se ha convertido en uno de los thrillers más vistos de la plataforma gracias a su mezcla de drama, suspenso y juegos extremos.

Entre las grandes incógnitas, una de las más comentadas gira en torno al reparto de 'Alice in Borderland 3'. Los seguidores quieren saber qué actores volverán a la pantalla y cuáles serán los rostros nuevos que formarán parte de esta entrega más oscura y psicológica. Lo que sí está confirmado es que Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya retomarán los papeles protagónicos de Arisu y Usagi.

Nuevos actores que ingresan a la temporada 3 de 'Alice in Borderland'

Kento Kaku como Ryuji

Risa Sudou como Sachiko

Hiroyuki Ikeuchi como Kazuya

Tina Tamashiro como Rei

Kotaro Daigo como Nobu

Hyunri como Shion

Sakura Kiryu como Natsu

Actores que regresan en 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix

El regreso de Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) asegura la continuidad de los protagonistas en esta temporada. A ellos se suman Ayaka Miyoshi como Ann, Hayato Isomura como Banda y Katsuya Maiguma como Yaba, personajes que ya dejaron huella en las temporadas anteriores.

Los creadores han señalado que esta entrega explorará con mayor profundidad el trauma y las secuelas psicológicas que dejaron los juegos, además de introducir al misterioso “Joker”, carta que abre la puerta a nuevos desafíos y enemigos desconocidos. Uno de los juegos ya confirmados se desarrollará en un santuario nocturno bajo una lluvia de flechas en llamas, prometiendo una de las secuencias más impactantes de toda la saga.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 3 de 'Alice in Borderland'?

Aunque Netflix no lo ha confirmado oficialmente, todo apunta a que la temporada 3 de 'Alice in Borderland' contará con 8 episodios, siguiendo el mismo esquema de las entregas anteriores. La historia comenzará con Arisu y Usagi de vuelta en el mundo real, pero la calma será breve: la desaparición de Usagi y la misteriosa carta del Joker darán inicio a un campeonato repleto de trampas y reglas imprevisibles.