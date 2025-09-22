La exitosa serie coreana 'Bon appétit, Majestad' llega a su esperado final y los fanáticos ya esperan con ansias los capítulos decisivos que marcarán el destino de Yeon Ji Young y el príncipe Jinmyeong. La producción surcoreana, que combina romance, drama y acción, ha atrapado a la audiencia gracias a la historia de la chef que viaja en el tiempo y su amor con el heredero real.

Los seguidores de Netflix podrán disfrutar de la conclusión de esta historia de amor y conspiraciones, que incluye traiciones, misterios de palacio y peligros que amenazan a la protagonista, en los capítulos 11 y 12. La serie mantiene su ritmo de dos episodios semanales y promete un desenlace emocionante que definirán el futuro de sus personajes principales.

¿Cuándo termina la serie coreana 'Bon appétit, Your Majesty' de Netflix?

La serie coreana 'Bon appétit, Your Majesty' culminará con los capítulos 11 y 12, disponibles el sábado 27 y 28 de septiembre de 2025 en Corea del Sur a través del canal tvN. En Latinoamérica, los episodios llegarán horas después a Netflix, ofreciendo subtítulos en español latino y doblaje para quienes prefieran la versión adaptada.

Este final promete cerrar la historia de manera emocionante, revelando el destino de Yeon Ji Young y el príncipe Jinmyeong en su lucha por sobrevivir a intrigas palaciegas y descubrir la verdad sobre el envenenamiento que casi acaba con la vida del heredero real.

¿A qué hora se estrena los capítulos 11 y 12 de 'Bon appétit, Your Majesty'?

En Corea del Sur, los capítulos finales se emitirán a las 9:10 p. m. (hora local) por tvN. Para Latinoamérica, Netflix ofrecerá los episodios poco después, con disponibilidad para todo el público con suscripción activa. Cada entrega tiene una duración aproximada de 80 minutos y se mantendrá la calidad HD, incluyendo contenido adicional como avances y detrás de cámaras. Los fanáticos deben tener en cuenta que la serie no está disponible de forma gratuita ni en sitios no oficiales, por lo que se recomienda acceder directamente a la plataforma de streaming.

'Bon appétit, majestad', capítulos 11 y 12 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre

8.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulos 11 y 12 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre

9.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulos 11 y 12 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre

10.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulos 11 y 12 en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre

11.00 a. m. del 27 y 28 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulos 11 y 12 en España: 4.00 p. m. del 27 y 28 de septiembre

4.00 p. m. del 27 y 28 de septiembre 'Bon appétit, majestad', capítulos 11 y 12 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del 27 y 28 de septiembre.

¿Qué pasó en los últimos capítulos de 'Bon appétit, Majestad'?

En los episodios recientes, Yeon Ji Young fue injustamente acusada de envenenar al Gran Príncipe Jinmyeong, aunque en realidad Kang Mok Ju era el responsable. Tras el incidente, la reina viuda Ja Hyun ordenó torturar a Yeon Ji Young, generando un momento de máxima tensión.

Enfurecido, Lee Heon confrontó a la reina para proteger a la mujer que ama. La escena culminó con un encuentro en prisión y un beso entre Yeon Ji Young y Lee Heon, aunque los conflictos no terminan ahí: el príncipe deberá defender a la chef de nuevos ataques y enemigos dentro del palacio.