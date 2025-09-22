HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
Cine y series

¿Cuándo se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix?

La aclamada serie japonesa 'Alice in Borderland' regresa a Netflix con una nueva temporada cargada de tensión, desafíos extremos y revelaciones impactantes que podrían cambiar el destino de Arisu y Usagi para siempre.

Alice in Borderland regresa a Netflix con su tercera temporada. Foto: Captura YouTube
Alice in Borderland regresa a Netflix con su tercera temporada. Foto: Captura YouTube

Desde su debut en 2020, 'Alice in Borderland' se ha posicionado como una de las producciones japonesas más vistas en Netflix. Con una mezcla de suspenso, acción psicológica y drama distópico, la serie ha capturado la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, tras una larga espera y un final de temporada que dejó a la audiencia llena de preguntas, la plataforma confirmó la fecha de lanzamiento oficial de su esperada tercera entrega.

Netflix anunció que la temporada 3 de Alice in Borderland llegará a su catálogo global el 25 de septiembre de 2025. El regreso de Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) ya está asegurado, y el nuevo tráiler promete que los juegos serán más oscuros, intensos y emocionales que nunca. Uno de los elementos más comentados por los fans es la aparición de la carta del Joker, la cual parece ser clave para el destino de los personajes.

PUEDES VER: 'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

lr.pe

Alice in Borderland temporada 3: fecha de estreno en Netflix

El gigante del streaming reveló a través de sus canales oficiales que la nueva temporada de 'Alice in Borderland' estará disponible desde el jueves 25 de septiembre de 2025. Aunque aún no se ha confirmado si los episodios se lanzarán de forma semanal o en un solo bloque, se espera que la plataforma mantenga el formato de estreno completo, como lo hizo con las temporadas anteriores.

El anuncio ha causado gran expectación entre los seguidores, quienes han estado esperando noticias concretas desde el final de la segunda entrega en diciembre de 2022. En ese cierre, los espectadores fueron sorprendidos con la revelación de una nueva figura enigmática: el Joker. Esta carta, mostrada brevemente en la última escena, abre la puerta a una nueva fase del juego y sugiere un enfoque más profundo sobre el origen de Borderland.

PUEDES VER: K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: mira la lista completa por plataforma

lr.pe

Alice in Borderland: el fenómeno de Netflix que va por su tercera temporada

El elenco principal se mantiene, con Kento Yamazaki interpretando a Arisu y Tao Tsuchiya en el papel de Usagi. Ambos personajes han evolucionado notablemente desde la primera temporada, y según el avance oficial, Arisu deberá tomar decisiones cruciales para proteger a la persona que más ama, lo que anticipa un tono más emocional en medio del caos habitual de los juegos.

El fenómeno de 'Alice in Borderland' ha traspasado fronteras y consolidado a Japón como uno de los principales exportadores de contenido de suspenso en el streaming global. Según datos internos de Netflix, la serie se posicionó dentro del Top 10 en más de 70 países durante su segunda temporada. La llegada de esta nueva entrega promete repetir —e incluso superar— ese impacto, especialmente ahora que los espectadores conocerán más sobre la naturaleza del juego y el papel que cada carta tiene en el tablero.

Notas relacionadas
¿Cuándo termina 'Bon appétit, Majestad'? fecha y hora del capítulo final de la serie coreana en Netflix

¿Cuándo termina 'Bon appétit, Majestad'? fecha y hora del capítulo final de la serie coreana en Netflix

LEER MÁS
¿Dónde ver el capítulo 10 de 'Bon appétit, majestad' ONLINE y en español latino?

¿Dónde ver el capítulo 10 de 'Bon appétit, majestad' ONLINE y en español latino?

LEER MÁS
'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
Pasión de gavilanes: Natasha Klauss no iba a ser ‘Sarita’, ¿a quién iba interpretar?

Pasión de gavilanes: Natasha Klauss no iba a ser ‘Sarita’, ¿a quién iba interpretar?

LEER MÁS
“Fin de semana en Croacia”, final explicado: ¿quién es el verdadero asesino?

“Fin de semana en Croacia”, final explicado: ¿quién es el verdadero asesino?

LEER MÁS
“La nana” y el imperdonable final que decepcionó a fans: ¿qué mató a la icónica serie?

“La nana” y el imperdonable final que decepcionó a fans: ¿qué mató a la icónica serie?

LEER MÁS
¿Qué pasó al final de 'Ángela' en Netflix? Explicación completa del desenlace

¿Qué pasó al final de 'Ángela' en Netflix? Explicación completa del desenlace

LEER MÁS
¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Cine y series

'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

La temporada 3 de 'Alice in Borderland' se estrena en Netflix: fecha y todo lo que debes saber

Cartelera: Mark Hamill regresa con una historia de Stephen King

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota