¿Cuándo se estrena 'Alice in Borderland' temporada 3 en Netflix?

Desde su debut en 2020, 'Alice in Borderland' se ha posicionado como una de las producciones japonesas más vistas en Netflix. Con una mezcla de suspenso, acción psicológica y drama distópico, la serie ha capturado la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, tras una larga espera y un final de temporada que dejó a la audiencia llena de preguntas, la plataforma confirmó la fecha de lanzamiento oficial de su esperada tercera entrega.

Netflix anunció que la temporada 3 de Alice in Borderland llegará a su catálogo global el 25 de septiembre de 2025. El regreso de Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) ya está asegurado, y el nuevo tráiler promete que los juegos serán más oscuros, intensos y emocionales que nunca. Uno de los elementos más comentados por los fans es la aparición de la carta del Joker, la cual parece ser clave para el destino de los personajes.

Alice in Borderland temporada 3: fecha de estreno en Netflix

El gigante del streaming reveló a través de sus canales oficiales que la nueva temporada de 'Alice in Borderland' estará disponible desde el jueves 25 de septiembre de 2025. Aunque aún no se ha confirmado si los episodios se lanzarán de forma semanal o en un solo bloque, se espera que la plataforma mantenga el formato de estreno completo, como lo hizo con las temporadas anteriores.

El anuncio ha causado gran expectación entre los seguidores, quienes han estado esperando noticias concretas desde el final de la segunda entrega en diciembre de 2022. En ese cierre, los espectadores fueron sorprendidos con la revelación de una nueva figura enigmática: el Joker. Esta carta, mostrada brevemente en la última escena, abre la puerta a una nueva fase del juego y sugiere un enfoque más profundo sobre el origen de Borderland.

Alice in Borderland: el fenómeno de Netflix que va por su tercera temporada

El elenco principal se mantiene, con Kento Yamazaki interpretando a Arisu y Tao Tsuchiya en el papel de Usagi. Ambos personajes han evolucionado notablemente desde la primera temporada, y según el avance oficial, Arisu deberá tomar decisiones cruciales para proteger a la persona que más ama, lo que anticipa un tono más emocional en medio del caos habitual de los juegos.

El fenómeno de 'Alice in Borderland' ha traspasado fronteras y consolidado a Japón como uno de los principales exportadores de contenido de suspenso en el streaming global. Según datos internos de Netflix, la serie se posicionó dentro del Top 10 en más de 70 países durante su segunda temporada. La llegada de esta nueva entrega promete repetir —e incluso superar— ese impacto, especialmente ahora que los espectadores conocerán más sobre la naturaleza del juego y el papel que cada carta tiene en el tablero.