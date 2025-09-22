HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Netflix: estrenos de series y películas programadas del 22 al domingo 28 de septiembre

La plataforma de Netflix trae nuevas series, películas y documentales en esta última semana de septiembre, y aquí te contamos cuáles son para que las disfrutes. 

Netflix sorprenderá a sus fanáticos en esta última semana de septiembre. Foto: El país.
Durante la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025, Netflix ampliará su oferta con una diversa selección de películas, series y documentales, perfectos para disfrutar desde la comodidad del hogar. Con la llegada de días más cortos, este periodo se convierte en la oportunidad ideal para relajarse y disfrutar de tardes de entretenimiento. Ya sea que prefieras dramas intensos, comedias ligeras o thrillers emocionantes, los nuevos estrenos de la plataforma prometen satisfacer todos tus anhelos de diversión.

Estas producciones originales han generado gran expectativa entre los seguidores, quienes se han visto gratamente sorprendidos por la calidad de las historias presentadas. Con narrativas ricas y variadas, estas propuestas mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos a lo largo del mes. A continuación, te compartimos un adelanto de lo que podrás encontrar en Netflix del 22 al 28 de septiembre.

lr.pe

Series en Netflix del 22 al domingo 28 de septiembre

  • El mes de septiembre trae consigo el estreno de varias series que prometen captar la atención del público.
  • El 24 de septiembre se lanzará “L'Invitée” (El invitado), una producción que ha generado expectativas.
  • El 25 de septiembre, se presentarán tres títulos: “Indociles”, una serie que aborda temas de actualidad; “Alice in bordelan”, que regresa con su tercera temporada, y “House of Guinness” (La casa de Guinness), que explorará la historia de la famosa marca de cerveza.
  • El 26 de septiembre, se estrenará “Ángela”, una serie que también promete ser un atractivo para los espectadores. Estos estrenos reflejan la diversidad de géneros y narrativas que se están ofreciendo en la pantalla.

Películas en Netflix del 22 al domingo 28 de septiembre

  • 26 de septiembre: Ruth & Boaz
  • 26 de septiembre: French Lover (El amante francés)

Documentales en Netflix del 22 al domingo 28 de septiembre

  • 30 de septiembre: Pesadillas de la naturaleza: cabin in the Woods (La cabaña en el bosque)
