Stranger Things 5: fecha de estreno y horarios de la parte 1 de la última temporada en Netflix

Stranger Things 5 ya está aquí: ¿A qué hora ver la Parte 1 hoy en Perú y Latinoamérica?
Descubre cuándo y a qué hora se estrena el volumen 1 de la última temporada de Stranger Things en Perú, México y toda Latinoamérica —¡no te pierdas el desenlace final en Netflix con sus 4 primeros episodios hoy mismo!
La espera terminó para los fanáticos de Stranger Things 5. La quinta y última temporada de la serie de Netflix se estrena hoy, miércoles 26 de noviembre, con la parte 1, que incluye cuatro episodios. Este lanzamiento de Stranger Things temporada 5 es el primero de los tres volúmenes que llegarán en las próximas semanas. Te contamos la fecha, horario y dónde ver la producción en Latinoamérica para que no te pierdas de ningún detalle.
En esta entrega veremos el desenlace de las aventuras de Once y sus amigos en Hawkins, quienes intentarán resolver los perturbadores misterios del Mundo del Revés y darle un final épico a la saga de ciencia ficción protagonizada por la actriz Millie Bobby Brown.
¿A qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things?
El estreno Stranger Things 5, parte 1, paralizará por completo a sus seguidores en Latinoamérica. Por ello, la última temporada de la serie de Netflix llegará de manera simultánea a varios países de la región. Aquí te presentamos la hora exacta de lanzamiento en cada uno de ellos para que no te pierdas de ningún detalle.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.
- España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre
Reparto de Stranger Things 5: actores y personajes de la última temporada
- Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Noah Schnapp como Will Byers
- Sadie Sink como Max Mayfield
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Joe Keery como Steve Harrington
- Maya Hawke como Robin Buckley
- Brett Gelman como Murray Bauman
- Priah Ferguson como Erica Sinclair
¿Dónde ver online Stranger Things 5?
Si te estás preguntando dónde ver Stranger Things 5 online, la respuesta es: únicamente en Netflix, ya que es una producción original de la famosa plataforma de streaming. Para acceder, necesitas una suscripción activa y podrás disfrutar tanto de la serie de ciencia ficción cómo de otras producciones de la N roja.
Asimismo, algunos usuarios han reportado que es posible encontrar la temporada 5 gratis y online, tras estrenarse en Netflix, en sitios piratas como como Pelisflix, Cuevana y otros. Sin embargo, es importante advertir que estas páginas pueden poner en riesgo tu computadora o teléfono debido a la posible descarga de virus.
¿Cuándo se estrena la parte 2 y 3 de Stranger Things 5?
Stranger Things 5 contará con un total de ocho episodios, de casi una hora de duración cada uno. Este miércoles 26 de noviembre se estrena la parte 1, compuesta por cuatro episodios, y habrá que esperar unas semanas más para ver las siguientes.
El segundo volumen estará disponible el 25 de diciembre e incluirá tres episodios, mientras que la última parte, que contará con el episodio final, se lanzará el 31 de diciembre.