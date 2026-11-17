¿A qué hora y dónde ver el capítulo de hoy de 'Sin senos sí hay paraíso 4'? La cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso' continúa este martes 17 de noviembre con el lanzamiento de su segundo capítulo por Telemundo. Conoce el horario y las plataformas para seguir la serie.

'Sin senos sí hay paraíso 4' se estrenó por todo lo alto en Telemundo. Foto: Captura YouTube

'Sin senos sí hay paraíso 4' se estrenó por todo lo alto en Telemundo. Foto: Captura YouTube

La espera terminó para los seguidores de 'Sin senos sí hay paraíso'. La producción de Telemundo regresó a la pantalla el lunes 16 de noviembre de 2026 con una nueva entrega protagonizada por Carmen Villalobos, Majida Issa, Gregorio Pernía y Catherine Siachoque. Tras el estreno de su primer episodio, la historia continúa este martes con el lanzamiento del capítulo 2.

La nueva temporada retoma las historias de Catalina Santana y sus conocidos adversarios, en una trama que incorpora nuevos conflictos y se adentra en el mundo de la industria de las cámaras web en Medellín. Para quienes desean seguir la ficción, estos son los detalles del horario de emisión, las opciones para verla en streaming y todo sobre el capítulo de este martes.

¿A qué hora se estrena el capítulo de hoy de 'Sin senos sí hay paraíso' 4?

El capítulo de este martes de 'Sin senos sí hay paraíso' 4 se estrena este martes 17 de noviembre de 2026 a las 9.00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) por Telemundo. Estos son los horarios de emisión equivalentes en Latinoamérica:

Países Hora de estreno México (zona central), Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 8:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 9:00 p. m. Venezuela, Bolivia y República Dominicana 10:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 11:00 p. m.

¿Dónde ver la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso'?

La principal opción para ver 'Sin senos sí hay paraíso' 4 en Estados Unidos es Telemundo, tanto a través de su señal televisiva como de sus plataformas digitales. La producción también está disponible en streaming mediante Peacock para el público de ese mercado.

En Latinoamérica, la distribución anunciada contempla su llegada a Disney+ el 16 de diciembre de 2026. Por ello, los espectadores de Perú deberán tener en cuenta esa fecha para acceder a la nueva temporada mediante el servicio de streaming.

Asimismo, el sitio oficial de Telemundo cuenta con una sección dedicada a la ficción, donde se pueden consultar episodios, avances y contenido relacionado con sus protagonistas.

¿Qué pasó en 'Sin senos sí hay paraíso' 4 capítulo 1?

El primer episodio de la cuarta temporada, titulado 'Bajo fuego' y emitido por Telemundo, inicia con Aurelio 'El Titi' Jaramillo al borde de la muerte en el hospital. Justo cuando están a punto de desconectarlo, Catalina Santana le suplica entre lágrimas que no la deje y le jura amor eterno, logrando que despierte milagrosamente del coma.

Paralelamente, la tranquilidad familiar se ve alterada por las viejas tensiones sentimentales entre doña Hilda y Albeiro, así como por el ingreso de Catalina al peligroso negocio de las plataformas de modelos webcam en Medellín, el cual sirve de fachada para redes de extorsión y lavado de dinero.

El cierre del capítulo marca el inicio de una nueva guerra cuando se confirma que Yésica Beltrán, 'La diabla', ha escapado de prisión. Rodeada de nuevos aliados armados y sedienta de venganza, Yésica pone en la mira a Catalina Santana y a toda su familia.

Ante esta amenaza inminente, el episodio deja claro que la tregua ha terminado y que Catalina deberá volver a colaborar con las autoridades para proteger a los suyos antes de que La Diabla ataque.