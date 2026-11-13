'La gran sangre: ojo x ojo' es el mejor estreno del cine peruano este año: supera los 30 mil espectadores en su estreno La película que reúne nuevamente a Dragón, Tony Blades y Mandril debutó con más de 30 mil espectadores en su primer día y se posicionó como el estreno peruano más exitoso del año.

El regreso de uno de los grupos más recordados de la televisión nacional ha conseguido una importante respuesta en las salas de cine. 'La Gran sangre: ojo x ojo' superó los 30 mil espectadores durante su primera jornada de exhibición y se convirtió en el mejor estreno del cine peruano en lo que va del año. La producción, protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, debutó en el primer lugar del ranking de taquilla, reflejando la expectativa que generó el reencuentro de sus emblemáticos personajes con el público.

La película marca el retorno de Dragón, Tony Blades y Mandril después de casi dos décadas, esta vez con una historia ambientada en una Lima atravesada por las mafias, las extorsiones y la delincuencia. La nueva entrega recupera la esencia de la agrupación que conquistó a los televidentes entre 2006 y 2008, pero traslada sus enfrentamientos al formato cinematográfico.

'La gran sangre: ojo x ojo' es uno de los mejores últimos estrenos de películas peruanas.

'La Gran sangre: ojo x ojo' reúne a su elenco original y presenta nuevos personajes

La dirección de esta producción está a cargo de Jorge Carmona, mientras que el guion fue escrito por Aldo Miyashiro, quien también vuelve a interpretar a Tony Blades. Carlos Alcántara retoma su papel como Dragón y Pietro Sibille regresa como Mandril, tres personajes que marcaron una etapa importante de la ficción televisiva peruana.

Una de las incorporaciones destacadas es la de Lucho Cáceres, quien interpreta a Cobra y se suma al universo de esta historia. El reparto también cuenta con la participación de Salvador del Solar, Milett Figueroa, Rodrigo Palacios, Julián Legaspi, Brigitte Jouannet, Melania Urbina, Yiddá Eslava, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga, entre otros actores.

La realización de 'La Gran sangre: ojo x ojo' está respaldada por Tondero, Okeechobee Films y Capitán Pérez, compañías que presentan esta nueva apuesta del cine peruano. El proyecto busca recuperar el vínculo con quienes siguieron la serie original y, al mismo tiempo, acercar a nuevas generaciones a una historia que dejó huella en la televisión nacional.

El resultado de su primer día en cartelera representa un importante debut comercial para la producción. Los más de 30 mil asistentes registrados durante su estreno y su ubicación en el primer puesto del ranking de taquilla la colocan como uno de los lanzamientos nacionales más destacados del año.

¿De qué trata 'La Gran sangre: ojo x ojo' y qué sucede con Dragón, Tony Blades y Mandril?

La trama de la película se desarrolla veinte años después de que los integrantes del emblemático trío terminaran en prisión de manera injusta. Tras recuperar su libertad, Dragón, Tony Blades y Mandril se encuentran con una capital muy diferente de la que conocieron antes de su encarcelamiento.

Carlos Alcántara interpreta a 'El dragón' en 'La gran sangre: ojo x ojo'.

En esta nueva realidad, las organizaciones criminales, las mafias y las redes de extorsión han ganado protagonismo, convirtiendo las calles en escenarios dominados por el miedo. Ante este panorama, los antiguos compañeros deberán reconstruir el pacto que los unió para hacer frente a quienes controlan la ciudad mediante la violencia y las amenazas.

El argumento recupera uno de los elementos centrales de la producción televisiva: la lucha contra las injusticias y el enfrentamiento con quienes ponen en peligro a la ciudadanía. Sin embargo, el paso del tiempo introduce un nuevo contexto para los protagonistas, quienes deberán adaptarse a una Lima que ha cambiado durante las dos décadas que permanecieron fuera de circulación.

La serie original 'La Gran Sangre' se emitió entre 2006 y 2008 y consiguió convertirse en uno de los títulos más reconocidos de la televisión peruana. Su propuesta de acción, sus personajes y la relación entre los integrantes del grupo construyeron una conexión con los espectadores que ahora vuelve a manifestarse en la pantalla grande.