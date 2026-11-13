Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

Cine y series

'La gran sangre: ojo x ojo' es el mejor estreno del cine peruano este año: supera los 30 mil espectadores en su estreno

La película que reúne nuevamente a Dragón, Tony Blades y Mandril debutó con más de 30 mil espectadores en su primer día y se posicionó como el estreno peruano más exitoso del año.

'La gran sangre: ojo x ojo' arrasó en su debut en el cine. Foto: Difusión
'La gran sangre: ojo x ojo' arrasó en su debut en el cine. Foto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

El regreso de uno de los grupos más recordados de la televisión nacional ha conseguido una importante respuesta en las salas de cine. 'La Gran sangre: ojo x ojo' superó los 30 mil espectadores durante su primera jornada de exhibición y se convirtió en el mejor estreno del cine peruano en lo que va del año. La producción, protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, debutó en el primer lugar del ranking de taquilla, reflejando la expectativa que generó el reencuentro de sus emblemáticos personajes con el público.

La película marca el retorno de Dragón, Tony Blades y Mandril después de casi dos décadas, esta vez con una historia ambientada en una Lima atravesada por las mafias, las extorsiones y la delincuencia. La nueva entrega recupera la esencia de la agrupación que conquistó a los televidentes entre 2006 y 2008, pero traslada sus enfrentamientos al formato cinematográfico.

'La gran sangre: ojo x ojo' es uno de los mejores últimos estrenos de películas peruanas.

'La gran sangre: ojo x ojo' es uno de los mejores últimos estrenos de películas peruanas.

Puedes ver

Pietro Sibille asegura que la película ‘La gran sangre: Ojo por ojo’ llegó a su vida tras superar su alcoholismo: “Antes no lo podría haber hecho”

lr.pe

'La Gran sangre: ojo x ojo' reúne a su elenco original y presenta nuevos personajes

La dirección de esta producción está a cargo de Jorge Carmona, mientras que el guion fue escrito por Aldo Miyashiro, quien también vuelve a interpretar a Tony Blades. Carlos Alcántara retoma su papel como Dragón y Pietro Sibille regresa como Mandril, tres personajes que marcaron una etapa importante de la ficción televisiva peruana.

LR Focus

Una de las incorporaciones destacadas es la de Lucho Cáceres, quien interpreta a Cobra y se suma al universo de esta historia. El reparto también cuenta con la participación de Salvador del Solar, Milett Figueroa, Rodrigo Palacios, Julián Legaspi, Brigitte Jouannet, Melania Urbina, Yiddá Eslava, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga, entre otros actores.

La realización de 'La Gran sangre: ojo x ojo' está respaldada por Tondero, Okeechobee Films y Capitán Pérez, compañías que presentan esta nueva apuesta del cine peruano. El proyecto busca recuperar el vínculo con quienes siguieron la serie original y, al mismo tiempo, acercar a nuevas generaciones a una historia que dejó huella en la televisión nacional.

El resultado de su primer día en cartelera representa un importante debut comercial para la producción. Los más de 30 mil asistentes registrados durante su estreno y su ubicación en el primer puesto del ranking de taquilla la colocan como uno de los lanzamientos nacionales más destacados del año.

Puedes ver

Aldo Miyashiro conmueve a Pietro Sibille tras resaltar su lucha contra el alcoholismo: “Muy orgulloso de él”

lr.pe

¿De qué trata 'La Gran sangre: ojo x ojo' y qué sucede con Dragón, Tony Blades y Mandril?

La trama de la película se desarrolla veinte años después de que los integrantes del emblemático trío terminaran en prisión de manera injusta. Tras recuperar su libertad, Dragón, Tony Blades y Mandril se encuentran con una capital muy diferente de la que conocieron antes de su encarcelamiento.

Carlos Alcántara interpreta a 'El dragón' en 'La gran sangre: ojo x ojo'.

Carlos Alcántara interpreta a 'El dragón' en 'La gran sangre: ojo x ojo'.

En esta nueva realidad, las organizaciones criminales, las mafias y las redes de extorsión han ganado protagonismo, convirtiendo las calles en escenarios dominados por el miedo. Ante este panorama, los antiguos compañeros deberán reconstruir el pacto que los unió para hacer frente a quienes controlan la ciudad mediante la violencia y las amenazas.

El argumento recupera uno de los elementos centrales de la producción televisiva: la lucha contra las injusticias y el enfrentamiento con quienes ponen en peligro a la ciudadanía. Sin embargo, el paso del tiempo introduce un nuevo contexto para los protagonistas, quienes deberán adaptarse a una Lima que ha cambiado durante las dos décadas que permanecieron fuera de circulación.

La serie original 'La Gran Sangre' se emitió entre 2006 y 2008 y consiguió convertirse en uno de los títulos más reconocidos de la televisión peruana. Su propuesta de acción, sus personajes y la relación entre los integrantes del grupo construyeron una conexión con los espectadores que ahora vuelve a manifestarse en la pantalla grande.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina vs Uruguay EN VIVO: horario y canal de tv dónde ver el partido amistoso de hoy por fecha FIFA

¿A qué hora juega Colombia vs Chile EN VIVO HOY por la fecha FIFA?

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO HOY: sigue su recorrido, el encuentro con sus fieles y su itinerario completo para este viernes 13

Cine y series

U2 regresa con 'Carnaval de luz' y celebra medio siglo de música

Papa León XIV en Perú: cuáles son las películas favoritas del pontífice y su vínculo con el arte

Una madre contra una amenaza fuera de control: de qué trata “Aniquilación”, la nueva película que promete explosiones, combates y mucha adrenalina

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente de tránsito en Amazonas

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

TC pide al Senado iniciar elección de seis nuevos magistrados cuyo mandato vence en mayo de 2027