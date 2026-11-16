Urpi Gibbons: “Ser protagonista te da un peso y una presión” La actriz encabeza el reparto del thriller peruano La casa de las galletas, película que continúa en algunas salas de Lima.

Urpi Gibbons protagoniza el thriller La casa de las galletas, la película peruana dirigida por Rodolfo Zavala Chian. La historia se desarrolla a partir de que su personaje, Juliana, sufre un accidente y pierde temporalmente la memoria. En el camino regresará a la casa en la que vivió su infancia, pero sin reconocer a los miembros de su familia. Los pocos recuerdos que tiene se mezclan con hechos que quiere borrar.

“Fue superdifícil encarnar a Juliana porque no es una historia lineal, sino que marca el transcurso de la memoria interna. El director propuso una narrativa fragmentada y en ese sentido como actriz fue difícil transitar por las grabaciones y los descubrimientos personales del personaje. Es una película muy íntima y siento que toca un tema muy fuerte como la memoria y la culpa”, comenta Gibbons.

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La actriz asume este protagónico después de una extensa carrera en el teatro como intérprete y directora. “La experiencia de filmar esta película fue maravillosa, el ser protagonista te da un peso encima y una presión, pero el equipo era tan maravilloso que fue una experiencia totalmente gratificante”.

La película, grabada en el distrito de Paramonga, Barranca, ganó los Estímulos del Ministerio de Cultura en 2022. Zavala reúne a un reparto con trayectoria teatral: Pilar Núñez, Elsa Olivero, Natalia y Leonardo Torres Vilar y Valeria Escandón. Sin embargo, a pesar de ser una película que podría funcionar más en los multicines, también ha encontrado dificultades en la cartelera.

Tras el estreno, Gibbons comentó: “La mayor expectativa que tengo con esta película es que provoque que el público se haga preguntas, que recuerde cosas que han vivido y no han querido recordar. La historia aborda cómo cada uno tiene una memoria personal y cómo el dolor hace que tengas que censurar ciertas cosas, pero al hacerlo no puedes vivir tranquilamente”.

Por su parte, el director comentó que la inspiración para La casa de las galletas nace de un recuerdo personal. “La historia parte de una propuesta íntima que explora la memoria como mecanismo de autodefensa, cómo la mente puede borrar o transformar recuerdos dolorosos”.

La película continúa su segunda semana en la cartelera solo en algunas salas de Lima, como en Movie Time Basadre y Cinestar