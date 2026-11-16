Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Cine y series

Urpi Gibbons: “Ser protagonista te da un peso y una presión”

La actriz encabeza el reparto del thriller peruano La casa de las galletas, película que continúa en algunas salas de Lima.

Escena de la película.
Escena de la película.Difusión.
Por
google iconLa República en Google

Urpi Gibbons protagoniza el thriller La casa de las galletas, la película peruana dirigida por Rodolfo Zavala Chian. La historia se desarrolla a partir de que su personaje, Juliana, sufre un accidente y pierde temporalmente la memoria. En el camino regresará a la casa en la que vivió su infancia, pero sin reconocer a los miembros de su familia. Los pocos recuerdos que tiene se mezclan con hechos que quiere borrar.

“Fue superdifícil encarnar a Juliana porque no es una historia lineal, sino que marca el transcurso de la memoria interna. El director propuso una narrativa fragmentada y en ese sentido como actriz fue difícil transitar por las grabaciones y los descubrimientos personales del personaje. Es una película muy íntima y siento que toca un tema muy fuerte como la memoria y la culpa”, comenta Gibbons.

PUEDES VER: Susana Baca: la voz incómoda que canta por la reconciliación

LR Focus

La actriz asume este protagónico después de una extensa carrera en el teatro como intérprete y directora. “La experiencia de filmar esta película fue maravillosa, el ser protagonista te da un peso encima y una presión, pero el equipo era tan maravilloso que fue una experiencia totalmente gratificante”.

La película, grabada en el distrito de Paramonga, Barranca, ganó los Estímulos del Ministerio de Cultura en 2022. Zavala reúne a un reparto con trayectoria teatral: Pilar Núñez, Elsa Olivero, Natalia y Leonardo Torres Vilar y Valeria Escandón. Sin embargo, a pesar de ser una película que podría funcionar más en los multicines, también ha encontrado dificultades en la cartelera.

Tras el estreno, Gibbons comentó: “La mayor expectativa que tengo con esta película es que provoque que el público se haga preguntas, que recuerde cosas que han vivido y no han querido recordar. La historia aborda cómo cada uno tiene una memoria personal y cómo el dolor hace que tengas que censurar ciertas cosas, pero al hacerlo no puedes vivir tranquilamente”.

Por su parte, el director comentó que la inspiración para La casa de las galletas nace de un recuerdo personal. “La historia parte de una propuesta íntima que explora la memoria como mecanismo de autodefensa, cómo la mente puede borrar o transformar recuerdos dolorosos”.

La película continúa su segunda semana en la cartelera solo en algunas salas de Lima, como en Movie Time Basadre y Cinestar

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Urpi Gibbons: “Ser protagonista te da un peso y una presión”

'El viaje al origen del kené': la historia de las líderes shipibo-konibo Olinda Silvano y Olga Mori

45 años de resistencia en búsqueda de una república superior

Cine y series

'El viaje al origen del kené': la historia de las líderes shipibo-konibo Olinda Silvano y Olga Mori

‘La bola negra’, ‘Biografía de Jorge Luis Borges’ y lista completa de películas que se proyectarán en la Semana del Cine Ulima 2026

Desde Jesús hasta sus apóstoles: lista de actores y personajes de The Chosen temporada 6, la serie de Amazon Prime

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Hay que rescatar a la Amazonía y a su gente, dice el papa León XIV

JNE vulnera reglas electorales y contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura