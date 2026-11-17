Critican a Carlos Espá por deficiencias en organización de la misa del papa León XIV en Las Palmas: “Un desorden lamentable” Los asistentes criticaron la falta de organización en la entrada y salida de la Base Las Palmas, así como el fallo de las pantallas LED y audio para escuchar la misa del papa León XIV.

El canciller Carlos Espá fue objeto de críticas por las deficiencias en la organización de la última misa del papa León XIV durante su visita al Perú, realizada el pasado 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

Entre los principales cuestionamientos estuvieron las largas colas que los fieles tuvieron que soportar tanto para ingresar como para salir del recinto. A ello se sumaron las fallas en las pantallas LED y el sistema de audio, que debían permitir que las personas ubicadas lejos del escenario pudieran seguir el mensaje del sumo pontífice.

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Una de esas críticas fue la del diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, quien mostró su disconformidad por tener que trasladarse por varios tramos para ingresar al evento. "Vengo desde la puerta 20; hay un terrible desorden y, al final, no existe la puerta 20. Vengo desde la puerta 20 hasta la 3, estoy haciendo una peregrinación, ni siquiera una cola, hay un desorden lamentable", expresó.

"Deberían organizarse mejor. Estamos a disposición si necesitan colaboración como autoridades. Creo que es un compromiso internacional importante, tenemos que dejar bien la imagen de nuestro país", acotó.

En tanto, la conductora de Sin Guion, Rosa María Palacios, señaló que, desde su perspectiva, varios fieles comenzaron a retirarse luego de que el papa León XIV recorriera el recinto en el papamóvil para saludarlos. Según indicó, la distancia respecto al escenario les impedía ver el desarrollo de la misa.

"No puedo dejar de mencionar lo que pasó antes, durante y después. No quiero echarle la culpa a nadie, pero hay cosas que no han debido haber pasado. Hay personas que se retiran de la misa, ven al papa pasar, pero los parlantes se malograron en la parte de atrás y se malograron las pantallas gigantes. Tenía una sobrina que me decía: '¿Qué hacemos? No escuchamos ni vemos nada'", contó.

"Lamentablemente, esa gente se retiró a la hora de la misa porque veía a la gente caminando en las avenidas y creía que había terminado y la misa no había acabado. Y esta es una pena muy grande, porque la gente había ido a escuchar la misa", añadió.

Por su parte, el excandidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, calificó como "fatal" la organización del evento. "Cancillería, Carlos Espá, la organización estuvo fatal, hicieron ir a la población desde la noche anterior, hubo aglomeración, el audio y las pantallas funcionaron mal. Para remate, el promocionado QR nos mandó por el QL", lamentó.

Por otro lado, el diputado de Cívico Obras, Víctor Piñán, cuestionó la organización y exigió que se realice una investigación en las contrataciones con las empresas proveedoras.

"Un evento de esta trascendencia no podía presentar deficiencias técnicas de esta naturaleza. Estamos frente a los ojos del mundo. Aquí hay responsabilidades que deben esclarecerse. Exigimos una investigación rigurosa sobre las contrataciones, el cumplimiento de las obligaciones de las empresas proveedoras y la actuación de los funcionarios responsables", escribió en su cuenta de X.