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¡Ya está en Perú! Gregorio Pernía, El Titi de 'Sin senos no hay paraíso', anuncia su renovado show en Lima, Pisco, Pucallpa y más ciudades

Gregorio Pernía, conocido como ‘El Titi’, llegó a Perú para presentar su show ‘Adicto a sus Catalinas’ y reencontrarse con sus fans en Lima y diversas partes del país.

Gregorio Pernía destacó el cariño que recibe cada vez que visita el Perú. Foto: difusión.
Gregorio Pernía destacó el cariño que recibe cada vez que visita el Perú. Foto: difusión.
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El reconocido actor colombiano Gregorio Pernía, famoso por interpretar a El Titi en ‘Sin senos no hay paraíso’ y a El Coloso de Jalisco en ‘La hija del mariachi’, llegó a Lima para presentar su espectáculo ‘Adicto a sus Catalinas’. La función se realizará el próximo jueves 10 de septiembre en la discoteca Industria de Miraflores.

La productora Is2Easy Entertainment confirmó que, luego de las exitosas presentaciones realizadas en provincias, Gregorio Pernía llevará su show a la capital peruana con un aforo limitado. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página web de Joinnus y mediante Yape.

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Gregorio Pernía y su vínculo con el público peruano

Gregorio Pernía, quien años atrás se defendió de las acusaciones de Magaly Medina, destacó el cariño que recibe cada vez que visita el Perú y adelantó que esta presentación tendrá un significado especial al marcar el cierre de su gira.

“El público peruano es maravilloso, cada vez que vengo con mi show me reciben con un cariño inmenso, gracias a todos ustedes por abrirme paso en este lindo país. Este show en Lima será especial ya que es el último que realizaré en esta gira. Vamos a cantar, bailar, recordar y sobre todo disfrutar todos juntos. No se pierdan este show y nos vemos el próximo jueves 10”, comenta el destacado actor colombiano.

Gregorio Pernía hará una gira por diversas partes del Perú.

Gregorio Pernía hará una gira por diversas partes del Perú.

El actor, de 56 años, cuenta con una amplia trayectoria en la televisión, aunque uno de los personajes que mayor reconocimiento internacional le otorgó fue Aurelio Jaramillo, conocido como El Titi, en la producción ‘Sin senos no hay paraíso’.

Gregorio Pernía también ha tenido presencia en el cine peruano. En 2019 participó en la película ‘¿Mi novia es él?’, producción en la que compartió roles con Edwin Sierra, Melissa Paredes y la recordada actriz Camucha Negrete.

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