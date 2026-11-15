'El viaje al origen del kené': la historia de las líderes shipibo-konibo Olinda Silvano y Olga Mori El director Rodolfo Arrascue nos habla del documental que reúne a las activistas Olga Mori y Olinda Silvano. La República accedió a la cinta, que se estrena hoy en la comunidad de Cantagallo. “Estamos luchando por esta película”.

La inmensidad de la Amazonía y su identidad cultural contrastan con las imágenes de un incendio que arrasó con parte de su historia en Lima. Contrasta también con una ciudad gris, con infraestructura precaria, con murales descuidados y un río Rímac en abandono. El documental El viaje al origen del kené es una película sobre resistencia cultural, un recorrido desde la comunidad shipibo-konibo en Cantagallo hacia sus raíces, viajando por el río Ucayali hasta Paoyhan.

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En los primeros minutos vemos a las artistas y activistas Olinda Silvano y Olga Mori mostrando el arte kené en Cantagallo, en el centro de Lima y en los murales en las estaciones de transporte. Silvano explica el significado de los diseños. “Significa el traslado a la capital. Mi pareja es desaparecido, en el año 89. Entonces, con ese orgullo me siento para pintar en el Lugar de la Memoria”.

La película de Rodolfo Arrascue (de Ino Moxo: el sueño del brujo) fue el resultado de una investigación que inició hace una década y el rodaje terminó en 2024. Tiene animaciones que representan la visión amazónica y, como parte de la historia de la comunidad, incluye imágenes del incendio que consumió sus casas en 2016. “Se quemaron las semillas y los materiales con los que trabajaba. No teníamos agua. No teníamos nada”, dice Olga Mori en el documental.

En la actualidad, el reconocimiento internacional ha llegado tanto para Silvano como para Mori, pero ello no borra su historia de migración y la violencia que enfrentaron. “Mi hijo no quería ser shipibo, se escondía. Mucho maltrato recibió. Y mira, ahora estamos en otros países”, comenta Silvano en una de las escenas previas a su exposición en la galería The Power Plant en Toronto, Canadá.

La resistencia cultural

A pesar de haber ganado los Estímulos del Ministerio de Cultura, frente a los difíciles horarios que obtienen ciertas producciones en la cartelera comercial, El viaje al origen del kené tendrá un recorrido en el circuito alternativo. El director quiso proyectar la película en el Lugar de la Memoria, también tocó otras puertas del Estado, pero “le negaron apoyo” para la difusión, comenta. “Yo decía: ‘Construyamos país juntos’, pero me dijeron que no”. Para el cineasta, el arte debería ser uno de los vehículos para reconciliar al país. “En el Perú estamos muy divididos y cuando se hace arte que toque memoria e historia a la gente no le gusta. Y eso es dañino porque el arte debería funcionar como un mecanismo de lucha para poder preservar valores, para poder cuestionar, generar pensamientos. El arte superfluo, banal, es decorativo. Nuestro arte debería ayudarnos a crecer como sociedad”.

Esta película termina teniendo un peso muy político, muy actual y que también visibiliza a las comunidades abandonadas. Con tanto material, ¿cómo decides el enfoque del documental?

Poco a poco fue tomando forma y lo más importante era mostrar y visibilizar el arte kené, pero creo que lo que más me sorprendió fueron las historias de vida de estas grandes mujeres, y me llevó a encaminar sobre eso y después darme cuenta de la lucha por salir adelante a través de la identidad. Cosa que es muy poco común en nuestro país. Perú está formado por personas que han migrado a la ciudad, pero en la ciudad pierden esta identidad. En cambio, ellas mantienen esta tradición con arraigo y eso es ejemplar. Uno pensaría que el máximo logro es que haya estado en The Power Plant, que es una de las galerías de arte más importantes del mundo, pero lo más importante es volver a las raíces y ese es un mensaje muy importante. Tan rico es el país que deberíamos estar orgullosos y protegerlo, visibilizarlo, pero estamos en un momento al revés: queremos dejar de ser lo que somos y queremos ser otra cosa.

¿Crees que esto dialoga con un contexto latinoamericano que busca decirle “no” a la intervención extranjera?

Sí, a veces estamos tan cegados mirando afuera y no podemos ver hacia nuestro alrededor. Me alegro mucho que Unesco se nos haya unido como parte del apoyo y eso hace ver que nuestra película va más allá. Tiene grandes componentes de derechos humanos. Le pedimos el apoyo a Promperú y yo siento mucho que esta película es de identidad, de patrimonio nacional, pero nos dijeron que no está dentro de las políticas. Entonces, volví a ver la película para conectarme nuevamente y, claro, uno se da cuenta que hay una carga política muy fuerte. Y me da pena porque estos problemas se siguen dando en todo el país y hacia Cantagallo. Hay una carga humana-política muy fuerte que a las instituciones les choca porque están haciendo mal su labor.

Es una paradoja. Diriges una película sobre la resistencia cultural de una comunidad, pero también estás hablando de la resistencia desde el cine, ¿no?

Sí. Así es. Estamos luchando por esta película. Estamos llevando una manera alternativa porque dentro del cine nacional no podemos competir en las grandes salas de cartelera. Entonces, convocamos a los gobiernos regionales para que de alguna manera se vea un cine diferente, pero eso hace llamar también al Estado, a las leyes que no nos protegen como cineastas. Y eso más bien está perjudicando al cineasta que de por sí le cuesta hacer industria.

La película coincide con la llegada del papa, un defensor de la Amazonía. ¿Es posible que un líder no se pronuncie?

No, a mí me encanta que el papa sea político porque en el Perú siempre hemos pensado que lo político está mal. Pero no; más bien lo político está bien, hay que luchar por nuestros derechos, hay que luchar por el bien común, pero cuando dices eso te dicen: “eres terrorista”. Eso es una falacia. Hay que ser políticos en nuestras vidas, hay que comenzar a involucrarnos más en la sociedad. ❖