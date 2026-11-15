Desde Jesús hasta sus apóstoles: lista de actores y personajes de The Chosen temporada 6, la serie de Amazon Prime The Chosen temporada 6 llega a Amazon Prime con una historia centrada en las últimas horas de Jesús. Conoce a los actores que interpretan a sus discípulos, seguidores y principales adversarios.

La historia de Jesús de Nazaret alcanza uno de sus momentos más dramáticos en la sexta temporada de The Chosen (Los elegidos), la producción que continúa recreando la vida del mesías y su relación con quienes lo acompañaron durante su ministerio. Esta nueva entrega, disponible en el catálogo de Amazon Prime Video, presenta acontecimientos decisivos que conducen a uno de los episodios más importantes del relato bíblico.

La traición de Judas Iscariote, el arresto de Jesús, su enfrentamiento con las autoridades de la época y el camino hacia la crucifixión marcan el desarrollo de los nuevos capítulos. Ante este escenario, el elenco reúne nuevamente a varios intérpretes conocidos por los seguidores de la serie.

The Chosen temporada 6 reparto: ¿quién es quién en la serie de Amazon Prime?

El reparto de The Chosen temporada 6 está encabezado por Jonathan Roumie, quien vuelve a interpretar a Jesús de Nazaret. En esta ocasión, su personaje atraviesa sus últimas 24 horas de vida, un periodo marcado por la traición, la detención y el juicio que precede a la crucifixión.

Junto a él aparecen los intérpretes que dan vida a sus discípulos más cercanos, cuyas historias adquieren especial relevancia ante los acontecimientos que están por suceder.

Estos son los principales actores y personajes:

Jonathan Roumie como Jesús de Nazaret: es el protagonista de la producción y la figura central de la historia. En esta entrega, su personaje enfrenta los acontecimientos que conducen a su muerte, mientras se desarrolla el conflicto con las autoridades y se concreta la traición de uno de sus seguidores. Shahar Isaac como Simón Pedro: interpreta al pescador que dejó atrás su antigua vida para convertirse en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Durante esta etapa, Pedro debe afrontar sentimientos de miedo, lealtad y culpa en medio de una situación que pondrá a prueba su fe. Paras Patel como Mateo: da vida al antiguo recaudador de impuestos que decidió seguir a Jesús. Su inteligencia, capacidad de observación e interés por registrar los acontecimientos lo convierten en uno de los personajes particulares del grupo de discípulos. Noah James como Andrés: interpreta al hermano de Simón Pedro y uno de los primeros seguidores de Jesús. Su personaje acompaña al maestro durante su misión y permanece cerca de los conflictos que atraviesa el grupo. Entre los trabajos del actor también figuran 'A California Christmas: City Lights' y 'Party with Me'.

Más actores y personajes de The Chosen temporada 6

Además de sus protagonistas, la sexta temporada de The Chosen cuenta con otros intérpretes que representan a discípulos, familiares, seguidores de Jesús y autoridades vinculadas con los acontecimientos que rodean su arresto y posterior juicio.

Entre los integrantes del elenco destacan los siguientes nombres: