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Desde Jesús hasta sus apóstoles: lista de actores y personajes de The Chosen temporada 6, la serie de Amazon Prime

The Chosen temporada 6 llega a Amazon Prime con una historia centrada en las últimas horas de Jesús. Conoce a los actores que interpretan a sus discípulos, seguidores y principales adversarios.

The Chosen temporada 6 llega con la peruana Vanessa Benavente. Foto: Amazon Prime Video
The Chosen temporada 6 llega con la peruana Vanessa Benavente. Foto: Amazon Prime Video
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La historia de Jesús de Nazaret alcanza uno de sus momentos más dramáticos en la sexta temporada de The Chosen (Los elegidos), la producción que continúa recreando la vida del mesías y su relación con quienes lo acompañaron durante su ministerio. Esta nueva entrega, disponible en el catálogo de Amazon Prime Video, presenta acontecimientos decisivos que conducen a uno de los episodios más importantes del relato bíblico.

La traición de Judas Iscariote, el arresto de Jesús, su enfrentamiento con las autoridades de la época y el camino hacia la crucifixión marcan el desarrollo de los nuevos capítulos. Ante este escenario, el elenco reúne nuevamente a varios intérpretes conocidos por los seguidores de la serie.

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The Chosen temporada 6 reparto: ¿quién es quién en la serie de Amazon Prime?

El reparto de The Chosen temporada 6 está encabezado por Jonathan Roumie, quien vuelve a interpretar a Jesús de Nazaret. En esta ocasión, su personaje atraviesa sus últimas 24 horas de vida, un periodo marcado por la traición, la detención y el juicio que precede a la crucifixión.

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Junto a él aparecen los intérpretes que dan vida a sus discípulos más cercanos, cuyas historias adquieren especial relevancia ante los acontecimientos que están por suceder.

Estos son los principales actores y personajes:

  1. Jonathan Roumie como Jesús de Nazaret: es el protagonista de la producción y la figura central de la historia. En esta entrega, su personaje enfrenta los acontecimientos que conducen a su muerte, mientras se desarrolla el conflicto con las autoridades y se concreta la traición de uno de sus seguidores.
  2. Shahar Isaac como Simón Pedro: interpreta al pescador que dejó atrás su antigua vida para convertirse en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Durante esta etapa, Pedro debe afrontar sentimientos de miedo, lealtad y culpa en medio de una situación que pondrá a prueba su fe.
  3. Paras Patel como Mateo: da vida al antiguo recaudador de impuestos que decidió seguir a Jesús. Su inteligencia, capacidad de observación e interés por registrar los acontecimientos lo convierten en uno de los personajes particulares del grupo de discípulos.
  4. Noah James como Andrés: interpreta al hermano de Simón Pedro y uno de los primeros seguidores de Jesús. Su personaje acompaña al maestro durante su misión y permanece cerca de los conflictos que atraviesa el grupo. Entre los trabajos del actor también figuran 'A California Christmas: City Lights' y 'Party with Me'.
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Más actores y personajes de The Chosen temporada 6

Además de sus protagonistas, la sexta temporada de The Chosen cuenta con otros intérpretes que representan a discípulos, familiares, seguidores de Jesús y autoridades vinculadas con los acontecimientos que rodean su arresto y posterior juicio.

Entre los integrantes del elenco destacan los siguientes nombres:

  1. George H. Xanthis como Juan: interpreta a uno de los discípulos de Jesús y hermano de Santiago, quien forma parte del círculo cercano del maestro.
  2. Luke Dimyan como Judas Iscariote: encarna al discípulo cuya traición desencadena una serie de acontecimientos fundamentales para el desarrollo de esta temporada.
  3. Nick Shakoour como Zebedeo: da vida al padre de Santiago y Juan, personajes que también forman parte del grupo de seguidores de Jesús.
  4. Vanessa Benavente como María: la actriz peruana interpreta a la madre de Jesús, una figura importante en los acontecimientos que atraviesa su hijo.
  5. Elizabeth Tabish como María Magdalena: vuelve a representar a una de las seguidoras más cercanas de Jesús, cuya historia forma parte de los relatos desarrollados por la producción.
  6. Lara Silva como Edén: interpreta a la esposa de Simón Pedro, personaje que también forma parte de las historias personales de los discípulos.
  7. Richard Fancy como Caifás: encarna a una de las autoridades religiosas relacionadas con el juicio de Jesús.
  8. Paul Ben-Victor como Herodes Antipas: interpreta al gobernante que aparece vinculado con los acontecimientos políticos y judiciales de esta etapa.
  9. Andrew James Allen como Poncio Pilato: da vida al prefecto romano que interviene en el proceso contra Jesús.
  10. Abe Bueno-Jallad como Santiago el Mayor: interpreta a uno de los apóstoles que acompañan a Jesús durante su ministerio.

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