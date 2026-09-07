Gregorio Pernía, conocido como El Titi, disfruta de su estancia en Perú y regresará en octubre con su espectáculo 'Adicto a sus Catalinas', tras el éxito de sus shows. Foto: captura/América TV

Gregorio Pernía, conocido como El Titi, disfruta de su estancia en Perú y regresará en octubre con su espectáculo 'Adicto a sus Catalinas', tras el éxito de sus shows. Foto: captura/América TV

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Gregorio Pernía, más conocido como El Titi por su personaje en 'Sin senos no hay paraíso', viene disfrutando de su estancia en Perú. Además de haber programado una serie de visitas en Lima y en provincias, el destacado actor colombiano confirmó que estará de regreso en el país a mediados de octubre para seguir haciendo reír a sus fanáticos con su show 'Adicto a sus Catalinas'.

El actor colombiano se mostró contento por las muestras de afecto que ha recibido en nuestro país. “Perú está lleno de Catalinas, hemos visitado varios lugares y el cariño que vengo recibiendo es increíble, no me lo esperaba. Y justamente hablando con todo el equipo de trabajo decidimos regresar en unas semanas para terminar de presentarnos en las ciudades que faltaron”, manifestó Gregorio Pernía.

Gregorio Pernía recuerda sus inicios en 'Sin senos no hay paraíso'

Pernía, quien años atrás fue criticado por Magaly Medina, sorprendió al aparecer en 'El reventonazo de la chola', donde se mostró emocionado al confirmar que la cuarta temporada de 'Sin senos sí hay paraíso', que constará de 60 capítulos, se estrenará en noviembre de 2026 a través de la cadena Telemundo.

Asimismo, recordó que en los inicios de la teleserie colombiana no fue tan profesional, debido a que en muchas ocasiones, llegó a las grabaciones en estado de ebriedad, por lo que varios se alejaron de él. Sin embargo, todo cambió cuando le dieron una segunda oportunidad con un personaje importante en 'La hija del mariachi'.

“Yo creo mucho en las segundas oportunidades en la vida, tanto personales como en personajes (...) En mi vida, hace muchos años, fui un poco desquiciado. Llegaba a grabación con algunos que otros tragos y regresé juicioso a 'La hija del mariachi'. Me dan una segunda oportunidad”, manifestó para las cámaras de América Televisión.

Gregorio Pernía vuelve a Lima con 'Adicto a sus Catalinas'

A través de sus redes sociales, Gregorio Pernía confirmó que volverá el próximo mes para continuar con sus presentaciones en Lima y en el interior del país. Esto, tras el rotundo éxito de sus shows y los pedidos de todos sus fans peruanos.

La productora IS2EASY Entertainment, encargada de su gira nacional, comunicó que el actor colombiano estará de regreso en el Perú desde el 15 de octubre al 2 de noviembre realizando su aclamado show. Asimismo, anunciaron que el primer encuentro de esta segunda gira será el próximo sábado 24 de octubre en la provincia de Tingo María gracias a Praga. Para mayor información sobre las presentaciones y contrataciones, contactar al +51 999 375 940.