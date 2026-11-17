Keiko Fujimori en China EN VIVO: minuto a minuto de su gira antes de la cumbre APEC | Composición/LR

Keiko Fujimori en China EN VIVO: minuto a minuto de su gira antes de la cumbre APEC | Composición/LR

Keiko Fujimori desarrolla una serie de actividades oficiales en la ciudad china de Shenzhen, centradas en citas diplomáticas y reuniones empresariales previas a la Cumbre de Líderes Económicos de APEC 2026. Su viaje hacia el continente asiático comenzó el domingo 15 de noviembre, por lo que ya estaba fuera del país la tarde del lunes 16 y no asistió a la ceremonia de despedida del papa León XIV en Lima.

Durante su primera jornada oficial en China, este martes 17 de noviembre, la mandataria sostuvo una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping. Al término de la cita, Fujimori anunció que Pekín entregará una donación no reembolsable de US$15 millones y maquinaria por US$7,5 millones, un total de US$22,5 millones, para afrontar el fenómeno El Niño, además de extenderle una invitación para una visita de Estado el próximo año.

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De acuerdo con su programa oficial, las actividades en Shenzhen continuarán el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre con reuniones bilaterales junto a los líderes de Vietnam, Brunéi, Chile, Singapur, México, Tailandia, Hong Kong y Filipinas, además de la cumbre central de APEC. Posteriormente, viajará a Tokio para una jornada de encuentros políticos y empresariales el viernes 20 de noviembre.