Excelentes noticias | Este estado de EE.UU. destina millones de dólares a la defensa legal de inmigrantes tras ser detenidos por el ICE La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, destinará US$20,2 millones para ampliar la asistencia legal a inmigrantes en procesos de detención y deportación.

New Jersey destina millones de dólares a la defensa legal de inmigrantes. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que destinará US$20,2 millones para ampliar la asistencia legal para inmigrantes que enfrentan procesos de detención, deportación o inclusión. En conjunto con el comisionado de Servicios Humanos, Stephen Cha, anunciaron la asignación a 10 proveedores.

Cabe mencionar que la inversión amplía la Iniciativa para la Defensa contra la Detención y la Deportación (DDDI), un programa que fue creado en 2018 y que ofrece servicios legales gratuitos a personas que no pueden afrontar los costos de un abogado. Asimismo, la autoridad afirmó que el debido proceso tendrá que garantizarse sin importar el país de nacimiento.

¿Quiénes podrán recibir una ayuda legal en Nueva Jersey?

Inicialmente debes saber que el financiamiento aumentó de $8,2 millones a $20,2 millones, casi el triple de los recursos disponibles en los años fiscales anteriores debido a que principalmente está dirigida a residentes de bajos ingresos que enfrentan detención migratoria o procedimientos de deportación y no poseen representación.

Asimismo, las autoridades del estado indicaron que la cobertura incluirá a todas las personas detenidas de bajos ingresos en Delaney Hall que carezcan de abogado.

Este apoyo cobra relevancia debido a que, a diferencia del sistema penal, aquellas personas que enfrentan una expulsión migratoria generalmente no tienen derecho a que se les asigne un abogado. Las personas que no pueden pagar una asistencia privada podrían verse obligadas a permanecer solas en un sistema legal complejo, con consecuencias importantes para su permanencia.

¿Cómo solicitar la asistencia migratoria gratuita?

Aquellos residentes de Nueva Jersey que fueron detenidos por el ICE y necesiten apoyo legal tendrán que completar el formulario de derivación de la DDDI, disponible en el sitio oficial del Departamento de Servicios Humanos.

En el caso de que solicites representación de un menor no acompañado, está disponible el Programa de Representación Legal para Niños y Jóvenes. Para ese caso, las familias pueden completar el formulario de derivación en línea o llamar al 201-305-9217.

Además, el estado también ofrece una serie de recursos para encontrar servicios legales gratuitos o de bajo costo y materiales de Conozca sus derechos disponibles en 22 idiomas. Las personas que sospechen de haber sido víctimas de una estafa pueden presentar una denuncia ante la división de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey.