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¿Quién es quién en 'El cuerpo'? Lista completa de actores y personajes de la serie viral de adolescentes de Netflix

'El cuerpo' combina misterio, terror y conflictos adolescentes en un colegio católico. Conoce a los actores que integran el reparto y descubre quiénes interpretan a los protagonistas de esta producción de Netflix.

'El cuerpo' es la nueva apuesta adolescente de Netflix. Foto: Captura YouTube
'El cuerpo' es la nueva apuesta adolescente de Netflix. Foto: Captura YouTube
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La nueva apuesta de Netflix por las historias juveniles presenta una trama en la que los secretos, las creencias religiosas y los fenómenos inexplicables se convierten en el centro de atención. Bajo el título 'El cuerpo', la producción sigue a un grupo de estudiantes de un colegio católico cuya vida cambia después de una iniciación que termina de manera inesperada.

La historia se desarrolla alrededor de los Lions, un equipo de baile integrado por adolescentes que deberán enfrentarse a situaciones cada vez más inquietantes. Entre los conflictos personales, las relaciones sentimentales y los acontecimientos sobrenaturales, la serie construye un relato que combina terror, misterio y drama juvenil.

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'El cuerpo': reparto de la nueva serie de Netflix

El reparto de 'El cuerpo' está encabezado por Kristina Bogic, Sara Boustany, Geena Meszaros y Sofia Wylie, quienes interpretan a algunas de las estudiantes que protagonizan los acontecimientos centrales. Sus personajes tienen distintas motivaciones y enfrentan conflictos que se entrelazan a medida que las visiones comienzan a alterar la tranquilidad del pueblo.

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A continuación, conoce quién es quién en esta producción de Netflix y cuáles son las características de los principales personajes:

  • Kristina Bogic como Anya: es la capitana del equipo de baile Lions y, aparentemente, tiene una vida perfecta. Cuenta con el cariño de sus compañeros y mantiene una relación con Steven (Orlando Norman). Sin embargo, detrás de esa imagen esconde sentimientos que no sabe cómo afrontar. Está enamorada de su mejor amiga, Elise, y también vive atormentada por la posibilidad de haber provocado la muerte de Grace, otra integrante del equipo.
  • Sara Boustany como Elise: interpreta a la mejor amiga de Anya. Aunque proyecta una personalidad segura y una imagen de chica popular, en realidad tiene un carácter sensible y un gran corazón. Está enamorada de la capitana de los Lions, pero debe lidiar con la distancia que esta impone debido a sus propios sentimientos de vergüenza y culpa.
  • Geena Meszaros como Lisbeth: es la recién llegada al pueblo y tiene dificultades para adaptarse a su nuevo entorno. La muerte misteriosa de su padre y la crisis que atraviesa su madre han afectado su vida, incluida su relación con la religión. Su mayor deseo es ingresar al equipo de baile y acercarse a Anya. Cuando una iniciación termina mal, su relación con la capitana parece darle la oportunidad que esperaba, aunque los acontecimientos pronto toman un rumbo inesperado.
  • Sofia Wylie como Grace: su personaje tiene un objetivo sencillo: formar parte de los Lions. Sin embargo, termina involucrada en una iniciación relacionada con el consumo de drogas que sale terriblemente mal y la coloca en el centro de los acontecimientos que desencadenan el conflicto de la historia.
  • Jackson Kelly como Leo: interpreta al hermano de Lisbeth. Es un joven introvertido y ansioso que tampoco consigue encontrar su lugar en el entorno escolar. Está enamorado de Grace, pero un descubrimiento impactante cambia su relación con ella y provoca una ruptura entre ambos.
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Lista de más actores y personajes de 'The Body'

Además de los protagonistas, la serie cuenta con otros intérpretes que completan el universo de la historia y dan vida a personajes vinculados con el colegio, el equipo de baile y el entorno familiar de las estudiantes.

El reparto secundario de 'El cuerpo' está integrado por los siguientes actores:

  • Shirley Chen como Maddie Delaney.
  • Marcel Ruiz como Tyler.
  • Orlando Norman como Steven.
  • Cale Ambrozic como Benji.
  • Nnamdi Asomugha como el padre Franklin.
  • Gabby Windey como el entrenador Miller.
  • Louisa Krause como Catherine Anderson.
  • Motell G. Foster como Michael Franklin.

De esta manera, Netflix reúne un elenco coral para desarrollar una historia en la que los vínculos entre adolescentes, los secretos personales y las experiencias sobrenaturales se cruzan a partir de un acontecimiento que cambia la vida de los integrantes de la comunidad.

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