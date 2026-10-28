Gregoria Pernía, ‘El titi’ de ‘Sin senos no hay paraíso’, se hizo presente en la procesión de El señor de los Milagros: “Es una belleza” El actor colombiano Gregorio Pernía también confesó cómo nació su devoción a El Señor de los Milagros.

Gregorio Pernía, recordado por dar vida a 'El Titi' en la telenovela 'Sin senos no hay paraíso', sorprendió al sumarse el miércoles 28 de octubre a la procesión del Señor de los Milagros en Lima. El actor colombiano compartió en Instagram su visita y contó cuál fue el deseo que encomendó al Cristo Moreno.

Su presencia se dio durante el cuarto recorrido procesional del año, que comenzó en el Santuario de las Nazarenas y reunió a miles de devotos por las calles del Cercado de Lima y Breña.

A través de una historia de Instagram, el artista publicó momentos de la procesión mientras contemplaba el paso de las andas desde un palco. "Aquí estamos con el Señor de los Milagros en Lima, Perú", expresó emocionado. "Esto es una belleza", añadió. Pernía también reveló qué pidió ante la venerada imagen: "Que nos proteja con su manto divino a toda la familia".

Gregorio Pernía revela por qué le tiene tanta fe al Señor de los Milagros

En una entrevista con Latina, Gregorio Pernía contó que su devoción por el Cristo Moreno no se limita al Perú. En Colombia, donde reside, tiene una iglesia dedicada a esta imagen muy cerca de su vivienda, por lo que mantiene un contacto cercano con esta tradición religiosa.

“Nosotros tenemos la iglesia en la avenida 28, en el barrio de La Soledad. Yo vivo detrás de la Iglesia del Señor de los Milagros y allá se celebra todos los 14 de cada mes y, bueno, se convoca mucha gente”, relató.

El actor colombiano explicó que llegó a la procesión con una petición especial: que sus seres queridos estén protegidos. Entre ellos mencionó a Luna, sus hijos y el bebé que acaba de nacer.

“Somos personas creyentes. Estamos desde la mañana diciéndole al Señor que nos cubra con su manto divino, pidiendo por mi familia, por Luna, por mis hijos, por mi bebé que acaba de nacer”, manifestó.

El popular 'Titi' llegó al Perú como parte de su gira musical para presentar su nuevo tema, 'Adicto a sus catalinas'. El artista ofrecerá un show en Lima este viernes 30 de octubre y continuará en Tingo María el 31 de octubre y Pucallpa el 7 de noviembre, antes de viajar a Chile.