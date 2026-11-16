Lista de actores y personajes de 'Gordon', la nueva serie argentina que promete conquistar Netflix Rodrigo de la Serna encabeza el reparto de Gordon, el thriller político argentino dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik que retrata la trayectoria criminal de Aníbal Gordon durante los años setenta.

Rodrigo de la Serna es recordado por su rol de 'Palermo' en 'La casa de papel'. Foto: Captura YouTube

Rodrigo de la Serna es recordado por su rol de 'Palermo' en 'La casa de papel'. Foto: Captura YouTube

Gordon es una de las producciones argentinas que apuesta por una historia marcada por el crimen, las relaciones de poder y la violencia política. La serie de Netflixreconstruye el recorrido de Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó su trayectoria en el mundo de los robos y otros delitos, pero que posteriormente estableció vínculos con los servicios de inteligencia y la violencia paraestatal en Argentina durante la década de 1970.

La ficción cuenta con Rodrigo de la Serna en el papel principal y tiene detrás de cámaras a los directores Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Su argumento está inspirado en acontecimientos reales y toma como referencia las novelas 'Gordon' y 'Gordon, el aniquilador', escritas por Marcelo Larraquy.

¿Quién es quién en 'Gordon'?

Rodrigo de la Serna encabeza el reparto de Gordon con su interpretación de Aníbal Gordon, el protagonista de la historia. La ficción sigue la transformación de este hombre, que pasa de desenvolverse en la delincuencia común a involucrarse con estructuras de inteligencia y organizaciones vinculadas con la violencia paraestatal de los años setenta.

Su personaje se caracteriza por una personalidad calculadora, fría y manipuladora. Además, utiliza diferentes recursos para conseguir sus propósitos, entre ellos la mentira, la seducción y la violencia. Estas características definen su comportamiento y explican la manera en que establece relaciones con otras figuras de su entorno.

Matías Recalt también tiene un papel importante en la producción, pues interpreta a Acosta, quien durante el comienzo de la historia se desempeña como la mano derecha del protagonista. El actor argentino cuenta con experiencia en cine y televisión gracias a sus participaciones en 'La sociedad de la nieve', 'Atrapados' y 'Apache: la vida de Carlos Tévez'.

Otro personaje fundamental es Julieta Melo, interpretada por Camila Peralta. Se trata de una agente de inteligencia que mantiene un vínculo profesional con Gordon, ya que el protagonista debe reportar ante ella durante buena parte de los acontecimientos narrados en la serie.

Matías Mayer completa este grupo de personajes principales con su interpretación de Alejandro Giovenco, una figura destacada de la derecha peronista. También ha participado en reconocidas producciones argentinas, entre ellas 'Iosi, el espía arrepentido', 'Barrabrava' y 'Un gallo para Esculapio'.

Más actores y personajes de la nueva serie argentina de Netflix

La producción de Netflix también incorpora a otros intérpretes que amplían el universo de personajes y representan distintas posiciones dentro del escenario político y social que aborda la historia. Uno de los nombres destacados es Fiorella Bottaioli, quien interpreta a Graciela Mancini, líder de un grupo armado revolucionario.

A continuación, estos son los demás actores que forman parte del elenco de Gordon y los personajes que se han identificado: