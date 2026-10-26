Las series más esperadas para el cierre del 2026: fechas de estreno, sinopsis, reparto y todo lo que debes saber

El 2026 está a punto de despedirse, pero las plataformas de streaming no tienen intenciones de pisar el freno. Para los amantes de los maratones de fin de semana, los últimos meses del año traen de regreso a exitosas franquicias y apuestas novedosas que prometen apoderarse de la conversación en las principales redes sociales.

Si eres de los que siempre busca qué ver para no quedarte fuera del chisme seriéfilo, esta lista te sacará de apuros. Aquí te dejamos las cuatro ficciones más esperadas que aterrizarán en las plataformas en lo que queda del año, con toda la información clave para que no te pierdas de nada. Toma nota, ve agendando las fechas y organiza tus próximos fines de semana con los títulos que todos estarán comentando.

'Los Anillos de Poder' (Temporada 3): la oscuridad amenaza a la Tierra Media

La épica fantasía regresa para continuar desentrañando los misterios y forjando las leyendas de la Tierra Media en su esperada tercera temporada. Este mega evento televisivo, ideal para los amantes de la aventura, tiene su fecha de estreno fijada para el 11 de noviembre de 2026 en la plataforma Amazon Prime Video.

Para esta ambiciosa adaptación, el drama seguirá conquistando a su fiel legión de seguidores en todo el mundo. El sólido reparto está conformado por actores como Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova y Charlie Vickers.

'12 12 12': cuando intentas hacer el atraco perfecto

Este thriller trepidante entremezcla la preparación de un audaz atraco, su minuciosa ejecución y la posterior huida de los implicados. Su gran estreno mundial está programado para el 13 de noviembre de 2026 a través del catálogo de la plataforma Apple TV+.

La serie promete convertirse en el escape perfecto lleno de tensión y giros inesperados para los amantes del género de acción. El reparto de lujo que da vida a este frenético juego criminal está encabezado por los reconocidos actores Anthony Mackie y Jamie Dornan.

'Los altruistas': cuando la ambición se disfraza de buenas intenciones

El suspenso se apodera de la pantalla con esta cruda historia inspirada en un fraude real de criptomonedas, siguiendo de cerca a un grupo de jóvenes idealistas cuyas malas decisiones los conducen a la ruina personal. Podrás disfrutar de todos los episodios de esta producción, a partir del 19 de noviembre de 2026 en Netflix.

La gigante del streaming apuesta por una narrativa cautivadora basada en hechos reales para mantenernos al borde del asiento durante el fin de semana. El elenco estelar que lidera esta llamativa ficción incluye a las estrellas Julia Garner y Anthony Boyle.

'Blade Runner 2099': el futuro de Los Ángeles resurge entre neones

La mítica franquicia de ciencia ficción regresa con una nueva entrega televisiva que nos lleva a una ciudad de Los Ángeles renacida, pero no precisamente bajo el control de la humanidad. La fecha de estreno de esta esperada serie que amplía la saga comenzada por Ridley Scott está fijada para el 25 de noviembre de 2026, en exclusiva por Prime Video.

Este ambicioso proyecto promete expandir el fascinante y distópico universo concebido originalmente por el escritor Philip K. Dick. El elenco principal cuenta con las estelares actuaciones de la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, así como la actriz Hunter Schafer, conocida por su participación en la serie 'Euphoria'.

Harry Potter: la magia se renueva para contar la historia del niño que vivió

La magia regresa en un formato completamente renovado para la pantalla chica, volviendo a contar la historia del famoso mago desde sus inicios. En esta nueva versión, Harry descubre el mundo mágico al llegar al icónico colegio Hogwarts, donde deberá enfrentarse a oscuros secretos y a un peligroso enemigo que amenaza con volver al poder. Este mega evento televisivo será el regalo de Navidad perfecto, pues su estreno está fijado para el 25 de diciembre de 2026 en la plataforma Max.

Para esta ambiciosa adaptación, un grupo fresco de actores jóvenes tomará la posta de los entrañables personajes que marcaron a toda una generación. El renovado reparto principal está conformado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout.