Dragon Ball Super Beerus capítulo 3: fecha de estreno, hora y cómo ver el nuevo episodio en Crunchyroll Dragon Ball Super Beerus estrenará su capítulo 3 el domingo 25 de octubre de 2026. Conoce a qué hora estará disponible en Perú, qué plataforma transmitirá el episodio y cómo seguir la nueva versión del anime.

El regreso de Goku y Bills continúa con el estreno del tercer episodio de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime que retoma uno de los enfrentamientos más importantes de la franquicia. La entrega está programada para el domingo 25 de octubre de 2026 y mantiene la expectativa de los seguidores por la búsqueda del Super Saiyajin Dios.

Para los fanáticos peruanos, el horario de referencia es las 9.15 a. m., mientras que Crunchyroll figura como la plataforma principal para seguir el lanzamiento semanal. La disponibilidad exacta podría presentar pequeñas variaciones, por lo que se recomienda consultar el catálogo del servicio durante la mañana del domingo.

¿Cuándo sale Dragon Ball Super Beerus capítulo 3 en Crunchyroll?

El capítulo 3 de Dragon Ball Super: Beerus tiene previsto su estreno para el domingo 25 de octubre de 2026 en Crunchyroll, según la programación señalada para esta nueva versión del anime. El lanzamiento forma parte de la emisión semanal de una historia que recupera el encuentro entre Goku y el Dios de la Destrucción.

La trama se sitúa varios años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra parece haber recuperado la calma. Sin embargo, el despertar de Beerus cambia el panorama: tras escuchar rumores sobre un guerrero saiyajin capaz de derrotar a Freezer, el poderoso personaje comienza a buscar al legendario Super Saiyajin Dios.

Este episodio continúa el desarrollo de una confrontación que plantea un desafío diferente para Goku. A diferencia de sus adversarios anteriores, Beerus cuenta con un poder capaz de amenazar planetas enteros, lo que convierte su encuentro con el protagonista en un acontecimiento decisivo para la historia.

Horario de estreno de Dragon Ball Super Beerus capítulo 3

El estreno de Dragon Ball Super: Beerus, capítulo 3, está previsto para las 9.15 a. m. en Perú. Este horario es referencial, ya que la aparición del episodio en el catálogo de Crunchyroll podría retrasarse algunos minutos.

Los horarios anunciados para distintos países son los siguientes:

Perú: 9.15 a. m.

9.15 a. m. Colombia: 9.15 a. m.

9.15 a. m. Ecuador: 9.15 a. m.

9.15 a. m. México: 8.15 a. m.

8.15 a. m. Argentina: 11.15 a. m.

11.15 a. m. Chile: 11.15 a. m.

11.15 a. m. Brasil: 11.15 a. m.

11.15 a. m. Estados Unidos: 7.15 a. m. en la costa oeste y 10.15 a. m. en la costa este.

Los seguidores que quieran ver el capítulo desde el momento de su publicación pueden revisar la plataforma dentro del horario correspondiente a su país. Las diferencias entre territorios y los tiempos de actualización del catálogo pueden influir en la disponibilidad efectiva del episodio.

¿Cómo ver Dragon Ball Super Beerus capítulo 3?

Crunchyroll es el servicio señalado para seguir el estreno de Dragon Ball Super: Beerus en Perú y otros países de Latinoamérica. La plataforma ofrece contenido de anime con subtítulos en español y permite consultar los episodios de acuerdo con su programación y disponibilidad regional.

Para acceder al capítulo 3, los espectadores deben ingresar a Crunchyroll, buscar Dragon Ball Super: Beerus y comprobar si el episodio ya aparece en el catálogo. También es importante revisar las condiciones de suscripción de la cuenta, pues el acceso puede depender del plan contratado y de las restricciones territoriales aplicables.

Aunque Netflix, Disney+ y HBO Max cuentan con catálogos que pueden variar según el país, la disponibilidad de esta nueva versión y de sus episodios no necesariamente coincide entre servicios. Por ello, quienes quieran ver el capítulo el mismo día de su estreno deben comprobar la oferta de Crunchyroll y no dar por hecho que las otras plataformas lo incorporarán simultáneamente.



