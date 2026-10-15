¿Quién es el 'Paladín' en VisionQuest? Todo lo que debes saber de los 2 primeros capítulos de la serie de Marvel

VisionQuest ya ha puesto en marcha uno de sus principales conflictos con la aparición de Paladín, un implacable cazarrecompensas contratado para capturar a Visión con vida. Los dos primeros episodios de la serie de Marvel presentan una amenaza que va más allá de Ultrón: alguien con recursos y conocimientos tecnológicos suficientes para seguir los movimientos del sintezoide y presionar a su perseguidor cuando sus planes fracasan.

Interpretado por Todd Stashwick, Paladín utiliza la información sobre el paradero del Vengador para preparar una emboscada que también involucra a Tommy, el joven vinculado al pasado familiar del protagonista. Aunque el cazador ejecuta los ataques, no parece actuar por iniciativa propia. La identidad de El cliente, cuya voz distorsionada mantiene el anonimato, es una de las principales incógnitas que deja abierto el comienzo de la ficción.

¿Quién es Paladín y qué papel desempeña en VisionQuest?

Paladín es un cazarrecompensas que trabaja por dinero y acepta encargos sin que sus objetivos respondan necesariamente a una motivación personal. En VisionQuest, el personaje encarnado por Todd Stashwick demuestra que su estrategia no consiste únicamente en imponerse mediante la fuerza: también estudia las vulnerabilidades de sus objetivos y aprovecha sus vínculos emocionales para conseguir ventaja. Su misión es capturar a Visión con vida, aunque los métodos que emplea convierten la persecución en una amenaza directa para quienes rodean al protagonista.

La serie introduce, además, una diferencia importante respecto a los cómics de Marvel. Según explica F.R.I.D.A.Y., Paladín no es necesariamente el nombre individual del personaje, sino una denominación asociada a una estirpe de cazarrecompensas que acepta trabajos al margen de cualquier consideración moral. Esta particularidad amplía el alcance de la figura y permite entender que el antagonista podría representar una estructura de mercenarios, en lugar de ser simplemente un enemigo aislado.

Los primeros capítulos muestran cómo Paladín aprovecha los datos que Ultrón le proporciona para localizar a Visión. Después, su equipo rastrea archivos de S.W.O.R.D. y descubre la existencia de Tommy en Londres. El joven se convierte así en una pieza clave de su estrategia: al utilizarlo como señuelo, el cazarrecompensas busca obligar a Visión a exponerse y caer en una trampa.

El enfrentamiento también deja ver que Paladín no necesita superar físicamente al sintezoide para ponerlo en peligro. En la secuencia ambientada en el psiquiátrico de Mabyn, recurre a un pulso electromagnético y a una escopeta con munición de adamantium, una combinación que deja al protagonista al borde de quedar fuera de combate. La operación confirma que el mercenario dispone de medios especializados y que conoce las posibles debilidades de su objetivo.

¿Quién es El cliente que ha contratado a Paladín en VisionQuest?

Los dos primeros episodios de VisionQuest no revelan quién ha contratado a Paladín. La persona que se comunica con él utiliza una voz distorsionada y demuestra que puede acceder a su sofisticado sistema, además de vigilar el desarrollo de la misión. Cada vez que el cazarrecompensas deja escapar a Visión, el misterioso interlocutor vuelve a ponerse en contacto con él para exigir resultados. Estas intervenciones sugieren que el responsable dispone de recursos tecnológicos considerables y tiene un interés concreto en capturar al protagonista.

Ultrón aparece como uno de los primeros sospechosos porque reconoce que informó a Paladín sobre el paradero de Visión. Sin embargo, niega ser quien ha contratado al mercenario. Su situación también complica esa posibilidad: la inteligencia artificial permanece confinada dentro de la memoria del sintezoide, por lo que no está claro que pueda controlar directamente toda la operación. La serie no confirma que diga la verdad, pero tampoco ofrece pruebas suficientes para atribuirle la identidad de El cliente.

Otra posibilidad es S.W.O.R.D., la organización que reconstruyó a Visión después de los acontecimientos de Bruja Escarlata y Visión. Su relación con el origen del sintezoide y el acceso a sus archivos podrían explicar el interés por recuperarlo. Además, la información que Paladín obtiene sobre Tommy apunta a que la investigación no se limita a localizar a Visión, sino que también busca explotar los elementos de su pasado que podrían hacerlo vulnerable.

La trama también abre la puerta a otros nombres del universo Marvel. La confirmación de que parte de VisionQuest transcurrirá en Madripoor permite considerar a Power Broker como una posible figura detrás de la operación. A esa lista se suman Mephisto, cuya aparición en Ironheart amplía su presencia en las historias televisivas de Marvel; Raza y Ezekiel Stane, además de Jocasta, un personaje confirmado en la serie que, en los cómics, fue creada por Ultrón para convertirse en su pareja.