'Desaparecida: Natalee Holloway': el impactante documental de Netflix que explorará el caso de la joven asesinada por Joran van der Sloot A 20 años del caso, Netflix lanza una serie documental con la participación de la madre de Natalee Holloway. Joran van der Sloot continúa preso en Challapalca por el asesinato de una joven peruana.

La historia de Natalee Holloway vuelve al centro de la conversación pública. Más de veinte años después de la desaparición de la joven estadounidense durante un viaje de graduación en Aruba —y tres años después de la confesión de Joran van der Sloot—, Netflix estrenará una serie documental que reconstruye la búsqueda de respuestas detrás de un crimen que conmocionó a millones de personas.

Bajo el título ‘Taken: Natalee Holloway’, la producción seguirá el largo camino que recorrió la familia de la joven para conocer la verdad. La apuesta de la plataforma se apoya en testimonios inéditos, material de archivo y el relato de la madre de la víctima, Beth Holloway, quien contará de manera integral cómo enfrentó dos décadas marcadas por la incertidumbre.

¿De qué trata la serie documental ‘Taken: Natalee Holloway’?

La miniserie estará compuesta por tres capítulos y repasará la desaparición de Natalee Holloway en 2005, cuando la joven viajó a Aruba junto a sus compañeros de promoción. Lo que parecía el cierre de una etapa escolar terminó convertido en uno de los misterios criminales más seguidos por la prensa internacional, con investigaciones que se prolongaron durante años sin una respuesta definitiva.

La producción también profundizará en la figura de Joran van der Sloot, ciudadano neerlandés señalado durante años como principal sospechoso. En 2023 admitió haber asesinado a la joven, una confesión que puso fin a una larga espera para la familia Holloway. Su nombre también es conocido en Perú por el asesinato de la estudiante Stephany Flores Ramírez en Lima, crimen por el que continúa purgando prisión en el penal de máxima seguridad de Challapalca tras ser condenado por la Justicia peruana.

Fecha de estreno y cómo ver en Netflix el documental sobre Natalee Holloway

Uno de los principales atractivos de la serie será la participación de Beth Holloway, quien narrará en primera persona la desaparición de su hija, las dificultades de la investigación y el impacto emocional que dejó un caso que permaneció abierto durante años. Según Netflix, se trata de la primera vez que comparte la historia completa desde su propia perspectiva.

Además de su testimonio, el documental incorporará entrevistas con investigadores y material exclusivo que incluye registros de familiares, amigos cercanos y miembros del FBI que participaron en distintos momentos del proceso. Con ello, la serie busca mostrar no solo los hechos del caso, sino también las consecuencias humanas que dejó una búsqueda marcada por la exposición mediática y la persistencia de una madre que se negó a abandonar la búsqueda de la verdad.

Netflix confirmó que ‘Desaparecida: Natalee Holloway’ llegará a su catálogo el próximo miércoles 4 de noviembre. La producción estará disponible para todos los usuarios con una suscripción activa al servicio de streaming.