‘Haunted Hotel’ temporada 2: Fecha de estreno, trailer, sinopsis y todo lo que debes saber sobre la apuesta animada de Netflix

Esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de 'Haunted Hotel'. Composición LR. YouTube

Esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de 'Haunted Hotel'. Composición LR. YouTube

Tras el rotundo éxito de su primera entrega, la aclamada serie de animación 'Haunted Hotel' alista su regreso a la plataforma de Netflix con una segunda temporada que promete elevar las dosis de misterio, risas y apariciones espeluznantes. La producción que cautivó en 2025 tanto al público juvenil como a los fanáticos de la animación moderna se posiciona nuevamente como una de las propuestas más esperadas dentro del catálogo original del Gigante del streaming.

En esta nueva tanda de episodios, la trama retomará los caóticos pasillos del emblemático hospedaje embrujado. Los extravagantes huéspedes de ultratumba junto al atribulado personal del recinto deberán encarar amenazas sobrenaturales inéditas, secretos familiares ocultos en los rincones más antiguos del edificio y rivalidades ancestrales entre distintas dimensiones. La sinopsis oficial anticipa un balance entre sustos inesperados, dilemas cómicos del día a día y un desarrollo más profundo en las relaciones de sus singulares protagonistas.

¿De qué tratará la nueva temporada de 'Haunted Hotel'?

Según la sinopsis oficial de la serie, Katherine y su familia intentan encontrar su ritmo mientras más problemas sobrenaturales y huéspedes indeseados (fantasmas, monstruos y males indefinidos) buscan alojamiento en el hotel Undervalue.

Esta temporada también posará el reflector en 'Abaddon', el demonio encerrado dentro del cuerpo de un niño en la serie animada y que, según los espectadores, tenía los mejores remates de chistes debido a las situaciones irónicas en las que se encontraba.

El hospedaje embrujado regresa con lo mejor de la animación

En el tráiler oficial de la serie, disponible en Netflix, se vislumbra una mejora notable en la calidad de la animación, luciendo secuencias mucho más dinámicas, atmósferas lúgubres con una paleta de colores vibrante y la confirmación del retorno de las voces principales del elenco original. Además, llegarán flamantes incorporaciones que buscarán complicar todavía más la historia.

Respecto a la fecha de estreno en el calendario global, el gigante del entretenimiento prepara un lanzamiento estratégico para inicios de octubre, apuntando a convertirse en el maratón predilecto durante las semanas temáticas de Halloween y vísperas de fin de año. Los fanáticos podrán disfrutar de la temporada completa en un solo bloque desde el primer día, asegurando horas continuas de entretenimiento para los amantes del formato episódico animado.

Misterio, risas y fecha confirmada

Detrás de cámaras, el equipo creativo redobló la apuesta manteniendo al mismo núcleo de guionistas y animadores que consolidó la identidad visual y narrativa del show. Los creadores han compartido que este nuevo ciclo explorará mitologías paranormales más ambiciosas, enriqueciendo el universo de la serie sin perder ese toque irreverente, satírico y fresco que la diferenció de otras ofertas del género.

Con las expectativas en su punto más alto, 'Haunted Hotel' se perfila para reafirmar su corona el 9 de octubre, como una de las producciones animadas más ingeniosas de la televisión actual. Solo queda esperar para hacer el check-in, ajustar la pantalla y dejarse llevar por los misterios y las carcajadas que aguardan en cada una de las habitaciones de este peculiar rincón televisivo.