Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

EN VIVO: TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 SACUDE PANAMÁ

Cine y series

‘Haunted Hotel’ temporada 2: Fecha de estreno, trailer, sinopsis y todo lo que debes saber sobre la apuesta animada de Netflix

La aclamada comedia paranormal de Netflix prepara su regreso con nuevos huéspedes fantasmales, más dosis de humor negro y un despliegue visual que promete conquistar a los amantes de la animación.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de 'Haunted Hotel'. Composición LR. YouTube
Esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de 'Haunted Hotel'. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Tras el rotundo éxito de su primera entrega, la aclamada serie de animación 'Haunted Hotel' alista su regreso a la plataforma de Netflix con una segunda temporada que promete elevar las dosis de misterio, risas y apariciones espeluznantes. La producción que cautivó en 2025 tanto al público juvenil como a los fanáticos de la animación moderna se posiciona nuevamente como una de las propuestas más esperadas dentro del catálogo original del Gigante del streaming.

En esta nueva tanda de episodios, la trama retomará los caóticos pasillos del emblemático hospedaje embrujado. Los extravagantes huéspedes de ultratumba junto al atribulado personal del recinto deberán encarar amenazas sobrenaturales inéditas, secretos familiares ocultos en los rincones más antiguos del edificio y rivalidades ancestrales entre distintas dimensiones. La sinopsis oficial anticipa un balance entre sustos inesperados, dilemas cómicos del día a día y un desarrollo más profundo en las relaciones de sus singulares protagonistas.

Puedes ver

‘Avatar: Seven Havens’: cuándo se estrena, de qué trata, tráiler y dónde ver nueva serie sucesora de La Leyenda de Korra

lr.pe

¿De qué tratará la nueva temporada de 'Haunted Hotel'?

Según la sinopsis oficial de la serie, Katherine y su familia intentan encontrar su ritmo mientras más problemas sobrenaturales y huéspedes indeseados (fantasmas, monstruos y males indefinidos) buscan alojamiento en el hotel Undervalue.

Esta temporada también posará el reflector en 'Abaddon', el demonio encerrado dentro del cuerpo de un niño en la serie animada y que, según los espectadores, tenía los mejores remates de chistes debido a las situaciones irónicas en las que se encontraba.

Puedes ver

'One Piece' live action temporada 3: estos son los actores confirmados que se unen al reparto oficial en la serie de Netflix

lr.pe

El hospedaje embrujado regresa con lo mejor de la animación

En el tráiler oficial de la serie, disponible en Netflix, se vislumbra una mejora notable en la calidad de la animación, luciendo secuencias mucho más dinámicas, atmósferas lúgubres con una paleta de colores vibrante y la confirmación del retorno de las voces principales del elenco original. Además, llegarán flamantes incorporaciones que buscarán complicar todavía más la historia.

Respecto a la fecha de estreno en el calendario global, el gigante del entretenimiento prepara un lanzamiento estratégico para inicios de octubre, apuntando a convertirse en el maratón predilecto durante las semanas temáticas de Halloween y vísperas de fin de año. Los fanáticos podrán disfrutar de la temporada completa en un solo bloque desde el primer día, asegurando horas continuas de entretenimiento para los amantes del formato episódico animado.

Puedes ver

'Acaramelados' llegó a Netflix: reparto, guía de capítulos y lo que debes saber de la nueva serie coreana

lr.pe

Misterio, risas y fecha confirmada

Detrás de cámaras, el equipo creativo redobló la apuesta manteniendo al mismo núcleo de guionistas y animadores que consolidó la identidad visual y narrativa del show. Los creadores han compartido que este nuevo ciclo explorará mitologías paranormales más ambiciosas, enriqueciendo el universo de la serie sin perder ese toque irreverente, satírico y fresco que la diferenció de otras ofertas del género.

Con las expectativas en su punto más alto, 'Haunted Hotel' se perfila para reafirmar su corona el 9 de octubre, como una de las producciones animadas más ingeniosas de la televisión actual. Solo queda esperar para hacer el check-in, ajustar la pantalla y dejarse llevar por los misterios y las carcajadas que aguardan en cada una de las habitaciones de este peculiar rincón televisivo.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Proyecto de ley busca que funcionarios públicos paguen su defensa legal y solo reciban reembolso si son absueltos

Buenas noticias para inmigrantes legales e indocumentados | Gobierno de EE.UU. activa programa de ayuda de alimentos WIC: Guía para solicitarlo

Segundo concierto BTS en Perú EN VIVO HOY: a qué hora inicia, programación, setlist y últimas noticias de BTS World Tour 'Arirang' en Estadio San Marcos

Cine y series

Muere querido actor de la película ‘Scream’ tras ser encontrado en un baño: autoridades investigan el caso

LUM cancela proyección de película palestina

‘Escuela de monstruos’ llega a los cines peruanos: sinopsis, tráiler y fecha de estreno de la película animada que ha sido un éxito en festivales internacionales

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Proyecto de ley busca que funcionarios públicos paguen su defensa legal y solo reciban reembolso si son absueltos

JNE iniciará este lunes audiencia de recuento de votos tras revisión de 6.930 actas observadas

Mirtha Vasquez anuncia que votará en contra de pedido de facultades en el Senado: “No seré cómplice”