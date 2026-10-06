Protagonizada por Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, la historia de Alya explora su lucha por la libertad y el respeto en medio de conflictos familiares. Fotos: difusión

Protagonizada por Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, la historia de Alya explora su lucha por la libertad y el respeto en medio de conflictos familiares. Fotos: difusión

Latina sigue apostando por las grandes producciones turcas. Esta vez, el Canal 2 anunció que en los próximos días estrenará 'Mi vida por ti' (cuyo título original en turco es Uzak Şehir), una telenovela turca que no solo destaca por su buena historia, sino también es un producto de calidad, con paisajes impresionantes, que llaman mucho la atención de televidentes de diversas partes del mundo.

'Mi vida por ti' (también conocida como 'Lejos de ti') gozó de un éxito internacional. Fue vendida a más de 150 países, se convirtió en la telenovela más vista de los últimos 15 años y ha liderado franjas horarias en prime time en países de Europa y América Latina. Asimismo, ha sido promocionada como nominada a los premios Emmy Internacional 2026.

¿Cuándo se estrena 'Mi vida por ti'?

'Mi vida por ti', la telenovela que narra la historia de Alya, una madre que viaja a un lugar lejano con su hijo para cumplir el último deseo de su difunto esposo, enfrentándose a los intentos de su familia política por arrebatárselo, llega a las pantallas de Latina este lunes 12 de octubre, a las 6.00 p. m. La actriz Regina Alcóver, quien vuelve al canal de San Felipe después de muchos años, será la encargada de comentar esta producción en su sección Cuando habla el corazón.

Elenco principal de 'Mi vida por ti'

La telenovela turca 'Mi vida por ti' está protagonizada por los actores principales Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, quienes dan vida a Cihan Albora y Alya Albora, respectivamente.

• Gonca Cilasun

• Kuzey Gezer

• Müfit Kayacan

• Atakan Özkaya

Trama de 'Mi vida por ti'

Alya es una doctora que vive en Canadá y su vida se derrumba tras la repentina muerte de su esposo. En busca de cerrar ese doloroso capítulo, regresa junto a su pequeño hijo al pueblo natal de su marido, cumpliendo su último deseo de ser enterrado en esa ciudad.

Después del entierro, Alya planea regresar a Canadá, pero se ve atrapada cuando su suegra le dice que su nieto es el legítimo heredero de la poderosa familia Albora y debe quedarse a vivir con ellos. Su suegra se convierte en su principal rival y pone a Alya en un complicado dilema: dejar a su hijo con su familia paterna y regresar sola a Canadá o casarse con Cihan, el hermano de su esposo, para quedarse al lado de su hijo. Esto provoca que Alya entre en shock e intente escapar con su hijo, una y otra vez, pero todo es en vano, ella está atrapada en una ciudad donde el poder de la familia de su esposo puede más. Lejos de su hogar, Alya debe reconstruir su vida, luchar por su libertad y hacerse respetar como doctora. Mientras pasa por este proceso, la cercanía hacia Cihan complica sus emociones.