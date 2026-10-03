¿Quién es quién en 'Irremplazable'?: reparto de la nueva serie china que causa furor en Netflix

Entre los estrenos asiáticos que han captado la atención de los suscriptores de Netflix, ‘Irremplazable’ se ha convertido en uno de los títulos más comentados del momento. El drama chino apuesta por una historia que se aleja de los romances habituales para trasladar el conflicto a un exigente entorno corporativo donde las ambiciones, las rivalidades y las heridas del pasado marcan el destino de sus personajes.

La serie de CCTV y Youku también reúne a dos figuras muy populares del c-drama actual: Zhao Jin Mai y Wei Da Xun. Ambos encabezan un reparto que combina actores consolidados y nuevas promesas dentro de una trama en la que el éxito profesional tiene un precio y cada decisión puede cambiarlo todo.

¿Cuándo se estrenó y de qué trata ‘Irremplazable’?

‘Irremplazable’ debutó el 28 de septiembre de 2026 y está compuesta por 15 capítulos y actualmente tiene 11 episodios disponibles. La producción pertenece a los géneros de romance y negocios, una combinación que ha ganado popularidad entre los seguidores de los dramas chinos en los últimos años.

La historia sigue a Xu Chi, una joven procedente de una familia humilde que intenta abrirse paso en el competitivo mundo de la consultoría. Su camino se cruza con Ye Xinzhi, un reconocido socio de la firma que arrastra las consecuencias de una traición sufrida al inicio de su carrera. A partir de ese encuentro, ambos desarrollan una relación que evoluciona entre la admiración profesional, los intereses personales y los desafíos que enfrentan dentro de la empresa.

Reparto de 'Irremplazable'

Zhao Jin Mai es Xu Chi

La actriz Zhao Jin Mai asume el papel de Xu Chi, la protagonista. Su personaje, una joven de pueblo, llega al sector de la consultoría con la intención de demostrar que puede competir en igualdad de condiciones pese a las dificultades que encuentra en el camino tras una tragedia familiar. Para muchos fans de los c-dramas, Zhao Jin Mai ya es un rostro familiar. La intérprete de 24 años ha participado en producciones como ‘Reset’, ‘Amidst a Snowstorm of Love’, ‘The Princess Royal’ y ‘Our Generation’.

Wei Da Xun es Ye Xinzhi

Por su parte, Wei Da Xun da vida a Ye Xinzhi, un influyente socio de la consultora que detecta el potencial de Xu Chi desde el primer momento. Aunque proyecta una imagen de éxito y experiencia, el personaje esconde una historia marcada por viejas cuentas pendientes que influyen en muchas de sus decisiones. El actor de 37 años cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión. Entre sus trabajos más conocidos figuran ‘Fireworks of My Heart’, ‘The Ordinary Glory’, ‘Dr. Tang’ y ‘Spy Game’.

¿Quiénes completan el reparto de ‘Irremplazable’?

Además de Zhao Jin Mai y Wei Da Xun, el reparto de ‘Irremplazable’ está integrado por: