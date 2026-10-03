Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Cultura Asiática

¿Quién es quién en 'Irremplazable'?: reparto de la nueva serie china que causa furor en Netflix

Entre los últimos estrenos de Netflix, el drama chino ‘Irremplazable’ se ha convertido en una de las series más populares, por encima de títulos como la nueva temporada 'Monstruo'.

El drama chino 'Irremplazable' está compuesto por 15 capítulos y actualmente tiene 11 episodios disponibles.
El drama chino 'Irremplazable' está compuesto por 15 capítulos y actualmente tiene 11 episodios disponibles.Foto: Netflix
Por
google iconLa República en Google

Entre los estrenos asiáticos que han captado la atención de los suscriptores de Netflix, ‘Irremplazable’ se ha convertido en uno de los títulos más comentados del momento. El drama chino apuesta por una historia que se aleja de los romances habituales para trasladar el conflicto a un exigente entorno corporativo donde las ambiciones, las rivalidades y las heridas del pasado marcan el destino de sus personajes.

La serie de CCTV y Youku también reúne a dos figuras muy populares del c-drama actual: Zhao Jin Mai y Wei Da Xun. Ambos encabezan un reparto que combina actores consolidados y nuevas promesas dentro de una trama en la que el éxito profesional tiene un precio y cada decisión puede cambiarlo todo.

Puedes ver

Estrenos Doramas Octubre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming donde ver los nuevos kdramas online

lr.pe

¿Cuándo se estrenó y de qué trata ‘Irremplazable’?

‘Irremplazable’ debutó el 28 de septiembre de 2026 y está compuesta por 15 capítulos y actualmente tiene 11 episodios disponibles. La producción pertenece a los géneros de romance y negocios, una combinación que ha ganado popularidad entre los seguidores de los dramas chinos en los últimos años.

La historia sigue a Xu Chi, una joven procedente de una familia humilde que intenta abrirse paso en el competitivo mundo de la consultoría. Su camino se cruza con Ye Xinzhi, un reconocido socio de la firma que arrastra las consecuencias de una traición sufrida al inicio de su carrera. A partir de ese encuentro, ambos desarrollan una relación que evoluciona entre la admiración profesional, los intereses personales y los desafíos que enfrentan dentro de la empresa.

Puedes ver

‘Merlina 3’ presenta su primer avance y anuncia al nuevo elenco que se suma a la serie de Netflix

lr.pe

Reparto de 'Irremplazable'

Zhao Jin Mai es Xu Chi

La actriz Zhao Jin Mai asume el papel de Xu Chi, la protagonista. Su personaje, una joven de pueblo, llega al sector de la consultoría con la intención de demostrar que puede competir en igualdad de condiciones pese a las dificultades que encuentra en el camino tras una tragedia familiar. Para muchos fans de los c-dramas, Zhao Jin Mai ya es un rostro familiar. La intérprete de 24 años ha participado en producciones como ‘Reset’, ‘Amidst a Snowstorm of Love’, ‘The Princess Royal’ y ‘Our Generation’.

Wei Da Xun es Ye Xinzhi

Por su parte, Wei Da Xun da vida a Ye Xinzhi, un influyente socio de la consultora que detecta el potencial de Xu Chi desde el primer momento. Aunque proyecta una imagen de éxito y experiencia, el personaje esconde una historia marcada por viejas cuentas pendientes que influyen en muchas de sus decisiones. El actor de 37 años cuenta con una extensa trayectoria en cine y televisión. Entre sus trabajos más conocidos figuran ‘Fireworks of My Heart’, ‘The Ordinary Glory’, ‘Dr. Tang’ y ‘Spy Game’.

¿Quiénes completan el reparto de ‘Irremplazable’?

Además de Zhao Jin Mai y Wei Da Xun, el reparto de ‘Irremplazable’ está integrado por:

  • Bai Bing como Lin Long
  • Zhou Qi como Zhao Heng
  • Hu Yixuan como Bu Tianna
  • Yang Le como Shen Jin
  • Wang Qiang como Yang Rui
  • Tian Xuanning como Deng Anran, etc.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos detectan dos depósitos de magma bajo un volcán de Centroamérica en una área habitada por 2 millones de personas

Congreso de Bolivia suspende al fiscal general detenido por presuntos nexos con el narcotráfico y designa un interino

EE. UU. y Rusia negocian por Ucrania con un acuerdo petrolero millonario vinculado a los aliados de Trump, según NYT

Cultura Asiática

Estrenos Doramas Octubre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming donde ver los nuevos kdramas online

Streaming Party de BTS con Grupo 5: a qué hora inicia y cómo conectarte a esta actividad por su llegada a Perú

‘La emperatriz divorciada’: estreno, sinopsis y dónde ver el nuevo K-drama de época que busca desplazar a Bridgertons

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cancillería calla sobre diplomático peruano que estuvo en el Congreso de Bolivia

Elecciones regionales y municipales 2026: el país escoge a sus autoridades en un contexto de riesgo y amenazas

Vidarte sobre el Escudo de las Américas tras detención de fiscal en Bolivia: "Es un instrumento político"