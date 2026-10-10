‘El exorcista: Mártires’: fecha de estreno, sinopsis y reparto de la nueva película de terror

El cine de terror sobrenatural se prepara para recibir una de sus resurrecciones más esperadas en la pantalla grande. Tras el tibio paso de los últimos intentos por expandir la mitología de 'El exorcista', Universal Pictures junto a Blumhouse han decidido redefinir el rumbo de la saga con 'Mártires', una producción concebida para refrescar el género uniendo el suspenso policial con el horror religioso más puro.

La expectativa alrededor de esta entrega no es menor, pues llega con una fecha oficial marcada en el calendario para el 12 de marzo de 2027. Con un enfoque renovado que huye de los esquemas repetitivos de los films anteriores de la franquicia, la cinta promete recuperar la crudeza y el dramatismo psicológico que encumbraron a la historia original hace medio siglo.

Sinopsis de la película y el legado de la franquicia

El eje central de la trama sigue a Julie Miller, personaje interpretado por Scarlett Johansson, una experimentada detective que años atrás logró arrestar al temido asesino en serie conocido como 'Padre Domingo', un criminal que recreaba con sus víctimas el martirio de santos católicos. Sin embargo, tras presenciar la ejecución del asesino, una nueva ola de atroces muertes sobrenaturales se desata en la ciudad, convirtiendo a su propio hijo de 12 años en el blanco de una fuerza demoníaca que pondrá a prueba su cordura y su fe.

Este nuevo hilo argumental marca un distanciamiento radical frente a 'El exorcista: Creyentes' (2023), entrega que intentó abrir una trilogía directa al clásico de William Friedkin de 1973 pero tropezó en críticas y taquilla. A lo largo de sus películas previas, incluyendo la de culto 'El exorcista III' de 1990 junto a las precuelas de los dos mil, la saga se limitó a menudo al encierro en una sola habitación, mientras que 'Mártires' expandirá el horror al formato del thriller policial a gran escala.

Un reparto de terror con estrellas de primer nivel

El elenco principal está encabezado por la dos veces nominada al Óscar Scarlett Johansson en el rol protagónico de la detective Julie Miller. La acompañan reconocidas figuras de la industria, entre ellas Diane Lane como la madre de la investigadora, el joven actor Jacobi Jupe dando vida a su hijo Max, y Sasha Calle en el papel de la detective Gina Restrepo.

El componente clerical del largometraje cuenta con pesos pesados de la actuación como Chiwetel Ejiofor y Laurence Fishburne. Estos últimos encarnan a dos sacerdotes que se verán arrastrados hacia el ritual ante la crisis de fe provocada por el mal, mientras que John Leguizamo se pone en la piel del perturbador asesino satánico 'Padre Domingo'. El reparto se completa con talentos recurrentes del género como Scoot McNairy, Hamish Linklater y Carla Gugino.

El regreso a la pantalla del nuevo rey del terror

La llegada de Mike Flanagan al banquillo de director representa el mayor sello de garantía para la producción. Considerado uno de los maestros del terror moderno por obras maestras televisivas como 'La maldición de Hill House', 'Misa de medianoche' y 'La caída de la casa Usher', el cineasta asume el reto de revivir al demonio más emblemático del cine apostando por una atmósfera asfixiante y un fuerte apego al desarrollo emocional de sus personajes.

Flanagan, quien ya demostró su destreza cinematográfica al frente de filmes como 'Doctor Sueño' y 'Ouija: El origen del mal', se aleja aquí del típico reinicio comercial para construir un relato maduro y perturbador. Su regreso a las salas de cine con 'El exorcista: Mártires' busca devolverle a la franquicia el prestigio perdido, prometiendo una experiencia cinematográfica donde la investigación forense se mezcla con el horror más oscuro e implacable.