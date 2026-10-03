La otra madre: estreno, sinopsis, reparto y todo lo que debes saber de la película que promete aterrorizarnos este Halloween

El género de terror se alista para recibir una de sus producciones más inquietantes del año. Se trata de 'La otra madre' ('Other Mommy'), un largometraje sobrenatural respaldado por Blumhouse Productions, bajo la producción del aclamado cineasta James Wan ('El conjuro', 'Saw') y la dirección de Rob Savage ('Host'). La cinta busca explorar los miedos infantiles más profundos y convertirlos en una experiencia perturbadora para la pantalla grande.

La historia adapta la novela Incidents Around the House de Josh Malerman, autor detrás del fenómeno Bird Box. La producción apunta a consolidarse como una de las propuestas más comentadas de la temporada de Halloween, con su atmósfera cargada de tensión claustrofóbica y horror psicológico.

La pesadilla familiar comienza

La trama sigue a Bela, una niña de ocho años inmersa en la tensa dinámica conyugal de sus padres. Su rutina familiar se desmorona por completo cuando una presencia espectral comienza a manifestarse desde el armario de su habitación. Esta misteriosa figura, a la que la pequeña bautiza como Otra Mamá, adopta la apariencia de su progenitora y empieza a seguirla en su día a día.

Tras el rechazo de la menor a reconocerla como su mamá, la entidad desata una conducta violenta que amenaza con destruir el hogar y la cordura de toda su familia. La narrativa entrelaza el desgaste emocional de la vida doméstica con el horror de una posesión latente, desdibujando los límites entre la pesadilla y la realidad.

Un reparto de terror

El proyecto cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por la ganadora del Óscar Jessica Chastain, quien asume el rol protagónico y vuelve al cine de terror tras su participación en 'It: Parte dos'. La intérprete cimentó su carrera en parte por sus papeles en el género de horror como: 'Mamá' de Andy Muschietti y 'La cumbre escarlata' de Guillermo del Toro.

Junto a Chastain participan Jay Duplass como el padre de familia y la joven actriz Arabella Olivia Clark en el papel de Bela. Además de Karen Allen (Indiana Jones), Dichen Lachman (Severance) y Sean Kaufman.

El estreno del mes de Halloween

Distribuida a nivel mundial por Universal Pictures, 'La otra madre' tiene programado su debut en salas de cine peruanas para este 8 de octubre, perfilándose como una cita obligada para los amantes del género que busquen una dosis garantizada de sobresaltos.