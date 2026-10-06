'El árbol mágico': fecha de estreno y tráiler oficial de la película protagonizado por Andrew Garfield

La fantasía llegará a las salas de cine con 'El árbol mágico', una nueva cinta familiar que acaba de presentar oficialmente su póster y tráiler. El adelanto permite conocer parte del universo fantástico de la producción, así como los escenarios y criaturas que acompañarán a sus protagonistas en una aventura marcada por la imaginación, la amistad y las sorpresas.

La cinta, inspirada en la historia de la reconocida escritora británica Enid Blyton, sigue a un grupo de personajes que descubre un árbol extraordinario capaz de conducirlos hacia experiencias fuera de lo común.

¿Cuándo se estrena la película 'El árbol mágico'?

El estreno de 'El árbol mágico' está programado para 8 de octubre, fecha en la que la cinta llegará a los cines a nivel nacional. La producción inicia así la cuenta regresiva para presentar en la pantalla grande el mundo fantástico que ya comienza a revelarse mediante sus primeros materiales promocionales.

Póster oficial de 'El árbol mágico'.

El tráiler oficial ofrece un vistazo a los escenarios que tendrán un papel importante en la historia y anticipa algunos de los encuentros que deberán afrontar sus personajes. El material combina fantasía, humor y emoción para mostrar una aventura en la que lo extraordinario aparece a partir del descubrimiento de un árbol muy particular.

Su historia plantea un recorrido por diferentes mundos y situaciones inesperadas, mientras sus protagonistas se enfrentan a personajes y criaturas que amplían las posibilidades de este universo.

Más datos sobre 'El árbol mágico', película encabezada por Andrew Garfield y Claire Foy

Uno de los principales atractivos de 'El árbol mágico' es el elenco que encabeza la producción. Andrew Garfield, Claire Foy y Nonso Anozie forman parte del reparto principal, mientras que Ben Gregor está a cargo de la dirección. La película toma como punto de partida la obra de Enid Blyton para construir una aventura cinematográfica centrada en la imaginación y el descubrimiento.

Más allá de la aventura, la película pone en el centro conceptos como la amistad y la capacidad de imaginar nuevas posibilidades. El relato propone que un descubrimiento inesperado puede convertirse en la puerta hacia experiencias extraordinarias, una idea que conecta con el carácter familiar de la producción.



