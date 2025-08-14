HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     
Cine y series

'Haz que regrese': la esperada película protagonizada con Sally Hawkins

Los hermanos Danny y Michael Philippou estrenan la película de terror en la que destaca la dos veces nominada al Óscar.

La película ingresa a la cartelera local el jueves 21.
La película ingresa a la cartelera local el jueves 21. | Difusión.

Después del estreno de Talk to Me (2022), los hermanos Danny y Michael Philippou vuelven con otra película de terror que obtiene el visto bueno de la crítica. Bring Her Back (Haz que regrese) sigue la historia de Andy (Billy Barratt) y su hermana con déficit visual, Piper (Sora Wong). Cuando quedan huérfanos, son acogidos por Laura, interpretada por Sally Hawkins, la nominada al Óscar por La forma del agua.

“La novedad por aquí en relación a la obra anterior de los mismos Philippou es que no nos encontramos simplemente ante una historia de terror, sino también ante una que tiene fuertes dosis emotivas”, reseña Los Angeles Times.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico"

lr.pe

En una entrevista enviada por Sony Pictures, Danny Philippou comentó que encontraron la idea inicial de la película en su propio entorno. “La hermana menor de nuestro amigo es invidente y cierta vez quiso tomar el autobús a solas, por primera vez en su vida. Su familia se opuso totalmente; les daba mucho miedo. Pero ella solo intentaba darles a entender que deseaba aprender a ir por el mundo independientemente”, sostiene el director.

En el guion, Andy sobreprotege a su hermana menor. “Le pregunté si le daba la impresión de que se estaba perdiendo de muchas cosas, pero me dijo que no, porque no quería ver las horribles cosas que ocurren en el mundo. Esto me pareció crucial y esta sensación logramos preservarla en la cinta”.

Los Philippou cuentan que desarrollaron Talk to Me y Bring Her Back en paralelo y que pasaban “de guion a guion”. En el filme, Andy y Piper descubren lo que oculta la vida de Laura, una trabajadora social que vive en una casa alejada con su hijo adoptivo, Oliver (Jonah Wren Phillips). Hay videos de los cumpleaños y de otras fechas relativas a una niña fallecida.

“Queríamos a una actriz capaz de sumergirse de lleno en su personaje. En todas sus películas, Sally se entrega con desempeños increíbles, y cada uno de sus personajes irradia una extrema sensibilidad realista”, dice Danny, y Michael agrega: “Con esa sola conversación, caímos en la cuenta de que resultaría escandalosamente buena para este proyecto. Sin embargo, seguimos pensando que se rehusaría a comprometerse. Pero aceptó”.

PUEDES VER: Festival de Cine de Lima: cine peruano y memoria

lr.pe

Aunque se trata de cine de terror, los directores reconocen que abordar las pérdidas personales en sus películas, tiene que ver también con experiencias cercanas. “Esto es siempre parte del proceso de escritura: ser sumamente personales en el abordaje, para exorcizar demonios o hablar acerca de estas cosas. Y con el horror es posible explorar asuntos incómodos”, comenta Danny.

 Durante el rodaje, los cineastas perdieron a un amigo cercano. “No había dónde colocar esta tristeza, no había manera de procesarla, porque ya estábamos en el set. Y por ello, estas emociones quedaron integradas en la cinta. Y esto cambió la película. Las escenas escritas para dar miedo asumieron un tono de tristeza. Por ello, irradia algo más personal, más crudo y vulnerable que Talk to Me”.

  • Estreno. En cartelera desde el jueves 21 de agosto.
Notas relacionadas
'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

LEER MÁS
Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

LEER MÁS
¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS
Fecha de estreno confirmada de 'Merlina' temporada 2 parte 2 en Netflix

Fecha de estreno confirmada de 'Merlina' temporada 2 parte 2 en Netflix

LEER MÁS
‘Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito’: todo sobre su estreno en Perú y fechas para Latinoamérica

‘Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito’: todo sobre su estreno en Perú y fechas para Latinoamérica

LEER MÁS
“Hechizada” y Dick York: ¿qué causó la muerte del conocido Darrin Stephens?

“Hechizada” y Dick York: ¿qué causó la muerte del conocido Darrin Stephens?

LEER MÁS
Reparto de 'Pecados inconfesables': conoce a los protagonistas y villanos de la serie de Netflix

Reparto de 'Pecados inconfesables': conoce a los protagonistas y villanos de la serie de Netflix

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: posible fecha de estreno, reparto y sinopsis de la serie mexicana

'Rosario Tijeras' temporada 5: posible fecha de estreno, reparto y sinopsis de la serie mexicana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Cine y series

Paolo Tizón: "Una democracia sana siempre fomenta el arte crítico"

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Netflix confirma “Record of Ragnarok 3: conoce la fecha de estreno y los nuevos personajes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota