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'Mary & Max' llega a los cines en Perú por primera vez: fecha de lanzamiento y dónde ver la conmovedora película

La cinta animada 'Mary & Max', considerada un clásico moderno sobre la soledad, llega a las salas peruanas por tiempo limitado a casi 20 años de su estreno original. La preventa ya está activa.

'Mary & Max' se estrenó originalmente en formato doméstico, festivales y en televisión.
'Mary & Max' se estrenó originalmente en formato doméstico, festivales y en televisión.Foto: Cineplanet
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A más de dos décadas de su estreno original, 'Mary & Max' tendrá una imperdible oportunidad para encontrarse con el público peruano en la pantalla grande. La aclamada cinta de animación en stop motion, considerada una obra de culto por miles de espectadores, llegará a las salas de cine por primera vez en diversos países durante octubre de 2026.

El anuncio ha despertado el interés de quienes descubrieron la película en años anteriores y también de nuevas generaciones que podrán conocer una historia que, lejos de los espectáculos comerciales, logró conquistar a la crítica gracias a su sensibilidad, profundidad emocional y retrato honesto de la soledad.

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‘Mary & Max’, un clásico moderno que marcó a toda una generación

Estrenada en 2009 en formato doméstico, festivales y televisión, ‘Mary & Max’ fue la primera película del director australiano Adam Elliot, cineasta que años después consolidó su prestigio dentro de la animación y que en 2025 volvió a captar la atención internacional con ‘Memorias de un caracol’. Desde su lanzamiento, la cinta recibió elogios por su propuesta visual y por la manera en que aborda temas complejos desde una mirada humana y cercana.

La trama sigue la amistad que nace entre Mary, una niña de ocho años que vive en los suburbios de Melbourne, Australia, y Max, un hombre de 44 años que reside en Nueva York. Aunque los separan miles de kilómetros, la diferencia de edad y realidades completamente distintas, ambos encuentran compañía a través de una extensa correspondencia que transforma sus vidas.

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Fecha de reestreno de ‘Mary & Max’ en Perú y cines confirmados

Por el momento, Cineplanet ha habilitado la preventa para una función especial programada para el jueves 15 de octubre de 2026 a las 8.20 p. m. La película se exhibirá en versión subtitulada y las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales de la cadena. Las sedes confirmadas hasta ahora son las siguientes:

  • Cineplanet Alcázar
  • Cineplanet Arequipa Mall Plaza
  • Cineplanet Cusco
  • Cineplanet Mall del Sur
  • Cineplanet San Borja
  • Cineplanet San Juan de Lurigancho
  • Cineplanet San Miguel.

Con este esperado regreso, el público peruano tendrá la oportunidad de volver a disfrutar en pantalla grande de una de las películas animadas más conmovedoras de las últimas décadas, una obra que mantiene intacta su capacidad para emocionar incluso muchos años después de su estreno.

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