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'Insaciable' 2026: fecha de estreno, reparto y dónde ver la película de terror sobre la obsesión por bajar de peso

La película 'Insaciable' llega a los cines con una perturbadora historia de terror corporal, cenizas humanas y una presencia sobrenatural que convierte la obsesión por bajar de peso en una aterradora pesadilla.

'Insaciable' 2026 llega a los cines. Foto: composición LR/difusión
'Insaciable' 2026 llega a los cines. Foto: composición LR/difusión
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'Insaciable' ('Saccharine') llega a los cines de Perú y gran parte de Latinoamérica con una propuesta de terror corporal que convierte la obsesión por bajar de peso en una pesadilla sobrenatural. La película es dirigida por Natalie Erika James y sigue a Hana, una estudiante de medicina que recurre a un método extremo para cambiar su cuerpo.

La cinta, protagonizada por Midori Francis, Danielle Macdonald y Madeleine Madden, combina terror corporal, transformaciones físicas y elementos sobrenaturales. A diferencia de una cinta de terror centrada únicamente en los sustos, la producción apuesta por generar rechazo y tensión a través de la representación del cuerpo.

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¿De qué trata 'Insaciable', la película de terror sobre bajar de peso?

La historia tiene como protagonista a Hana, una estudiante de medicina desesperada por perder peso. En medio de su obsesión por transformar su apariencia, decide seguir una peligrosa tendencia que consiste en consumir cenizas humanas con la intención de conseguir resultados.

Lo que inicialmente parece ser un método extremo para modificar su cuerpo pronto se convierte en una experiencia aterradora. Hana comienza a ser atormentada por una presencia sobrenatural y, mientras continúa perdiendo el control, la separación entre su obsesión y el horror que la persigue se vuelve cada vez más difícil de distinguir.

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¿Cuándo se estrena y dónde ver 'Insaciable'?

'Insaciable' llega a los cines de Perú y gran parte de Latinoamérica el jueves 13 de agosto del 2026. Por lo tanto, quienes quieran conocer la historia de Hana y enfrentarse a su particular propuesta de terror podrán hacerlo en las salas de cine a partir de esa fecha.

La película está dirigida a quienes disfrutan del terror corporal y de las historias que llevan las transformaciones físicas a situaciones extremas. Su combinación de body horror, elementos sobrenaturales y escenas explícitas promete una experiencia particularmente incómoda para el público.

Reparto de 'Insaciable'

  • Midori Francis como Hana
  • Danielle Macdonald como Josie
  • Madeleine Madden como Alanya
  • Robert Taylor como Travis
  • Showko Showfukutei como Kimie
  • Annie Shapero como Melissa
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