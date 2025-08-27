Mike Flanagan: “'La vida de Chuck' es una película sin una pizca de cinismo”

Un relato sobre el fin del mundo o una celebración de la vida. Desde los primeros minutos de La vida de Chuck, entendemos que la película, basada en una novela corta de Stephen King, será contada en retrospectiva. Dividida en tres partes, empieza con un desolador relato sobre la humanidad en la búsqueda de lo esencial y, entre música y baile, termina contándonos el origen del protagonista y su universo de posibilidades.

“Si pudiera tener una oportunidad con esta historia, podría ser la mejor película que haga en mi vida”, le dijo Mike Flanagan a King. El director de Doctor Sueño y El juego de Gerald leyó la historia durante la cuarentena por la pandemia. Le parecía una novela extraña, particularmente porque tenía “luz y esperanza” y había sido escrita por un autor tan relacionado con las novelas de terror.

“Sentía muchas de las emociones y esa sensación de que una cosa tras otra parece catastrófica. Todo eso estaba ahí, pero sin desesperación ni cinismo, y ese fue el punto de partida de una historia que al final se reveló como una celebración increíblemente alegre de lo que significa estar vivo”, responde Flanagan en información enviada por Diamond Films Perú a La República.

En la película, su protagonista, Charles Krantz (Tom Hiddleston), aparece en tres momentos: como un personaje de la televisión y de las vallas publicitarias al que nadie conoce, pero al que el universo le agradece sus 39 años; como un exitoso contador y como un niño con un gran talento para la danza. “Me sorprendió su mensaje, su alegría, su complejidad y su estructura, que me resultaron fascinantes. Lloré durante toda la lectura”.

La vida de Chuck se estrenó en el Festival de Toronto. La historia ha sido señalada como “la más optimista” de Stephen King. “Nunca trabajé en algo así, una película que no tiene ni una pizca de cinismo. Deseaba tanto que algo así existiera en el mundo para mis hijos. Es una película que quería que mis hijos pudieran encontrar en sus vidas cuando la necesitaran, particularmente porque es algo especialmente nuevo para mí. Quería proteger ese dolor que sentí en mi corazón cuando la leí”, comenta Flanagan.

La película ingresa hoy a la cartelera peruana. En el reparto están Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Mia Sara y Mark Hamill como Albie Krantz, un maestro de la contabilidad y abuelo del protagonista. “Esto no se parece a nada de lo que ha hecho”, declaraba en una entrevista con Today.com.

Para el director, la cinta es una de las grandes historias del novelista al que considera su héroe. “King ha dicho abiertamente que lo que diferencia su terror del de sus contemporáneos es que en sus historias no puede haber terror sin amor, y tampoco puede haber terror sin esperanza”.