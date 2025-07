Scarlett Johansson lidera el regreso de 'Jurassic World'

“Desde siempre he soñado con formar parte de la familia Jurassic”, dice Scarlett Johansson. La producción de Jurassic World revela que fue la actriz quien buscó a Steven Spielberg cuando se enteró que la franquicia volvería con Renace.

“Uno de mis primeros recuerdos de ir al cine fue cuando vi Jurassic Park. Durante los últimos 15 años he seguido cada movimiento de Jurassic, y cada vez que supe que estaban haciendo una película, me comunicaba para decirles que estaba disponible, pero nunca conseguí nada”, comenta la actriz en declaraciones compartidas con La República.

La actriz le pidió una reunión al cineasta en las oficinas de Amblin de Nueva York. “Hablamos durante horas y en algún momento, yo le dije: ‘Steven, tengo muchas ganas de estar en esta película. Aunque fuese a interpretar a alguien que muere en los primeros cinco minutos, ¡yo lo haría! ¡Es mi sueño desde niña! ¡Déjame hacerlo! Lo haré de maravilla’”.

Pasaron meses para que el director Gareth Edwards supiera que la protagonista de Black Widow estaba interesada en conseguir un papel. “Se barajaban varios nombres para Zora (Bennett) y, en un momento dado, Steven dijo: ‘Scarlett Johansson lleva meses y meses insistiendo para que la deje participar en una película de Jurassic. Yo solo pensé: ‘¿Para qué seguimos con esta reunión? Llamemos ahora mismo a su agente, ¡sería perfecto!’”.

La película inicia cinco años después de Jurassic World Dominio. El planeta demostró ser inadecuado para los dinosaurios y Zora es contratada para conseguir el material genético. La actriz define a su personaje como “una mercenaria con un pasado turbulento y un dolor personal”.

Gracias a que ha tenido “entrenamiento militar y con armas” a lo largo de su carrera, pudo interpretar a su nuevo personaje. “Nunca pensé que llegaría a decir que eso sería un requisito para mi trabajo, pero realmente resulta muy útil”.

A unos días del estreno de Jurassic World Renace, la nominada al Óscar y novel directora, recordó también los años en los que fue “hipersexualizada” en la industria del cine. “En ese entonces no había tantas referencias de mujeres poderosas o papeles que no giraran en torno al físico”, declaró en entrevista con The Times of London.

Johansson estrenó Eleanor the Great su primera película como directora en el Festival de Cine de Cannes. “(Ahora)el mensaje es diferente: hay muchos más modelos a seguir, las mujeres ocupan puestos de poder y han aumentado las oportunidades que he tenido de interpretar a mujeres que no tienen que ser solo una cosa u otra. Pero cuando era más joven, muchos de los papeles que me ofrecían tenían ambiciones o arcos argumentales que giraban en torno a su propio atractivo, a la mirada masculina o a una historia centrada en los hombres. Tuve que esperar. Y ese tiempo, aunque necesario, te llena de miedo a volverte irrelevante. Estás en una industria donde, en cualquier momento, puedes dejar de importar”.