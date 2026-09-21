Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVODebate municipal 2026 hoy: 13 candidatos se enfrentarán por la alcaldía de Lima
Cine y series

Toy Story 5 película completa en español latino: ¿dónde ver online la cinta animada de Pixar?

¿Te perdiste el estreno de Toy Story 5 en el cine? Aquí te explicamos de manera sencilla cómo verlo desde casa.

Toy Story 5 es la película más taquillera de la franquicia animada. Foto: Disney.
Toy Story 5 es la película más taquillera de la franquicia animada. Foto: Disney.
google iconLa República en Google

'Toy Story 5' marca el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura de Pixar. La quinta entrega cambia el escenario conocido de la franquicia para abordar un tema muy actual: el avance de la tecnología y su influencia en la infancia.

La película, dirigida por Andrew Stanton y codirigida por McKenna Harris, vuelve a reunir a las voces de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack. La historia introduce además a nuevos personajes, entre ellos Lilypad, una tableta inteligente que se convierte en el centro del conflicto de esta nueva entrega.

Puedes ver

'Toy Story 5' logra el mayor récord de la saga

lr.pe

¿Dónde y cuándo ver 'Toy Story 5' online?

'Toy Story 5' estará disponible en streaming a través de Disney+ desde el 23 de septiembre de 2026. La plataforma confirmó oficialmente la fecha de llegada de la película a su catálogo, luego de su recorrido por las salas de cine.

La cinta tuvo su estreno cinematográfico el 19 de junio y posteriormente pasó al formato digital. Además, estará disponible en formato físico 4K UHD y Blu-ray desde el 22 de septiembre, un día antes de su llegada al servicio de streaming.

Para quienes buscan ver 'Toy Story 5' online de manera oficial, Disney+ será la plataforma de streaming donde podrán encontrarse la película. La producción mantiene su clasificación PG y cuenta con las voces de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

Puedes ver

¿'Toy Story 5' tiene post-créditos?: lo que debes saber sobre el final de la película

lr.pe

¿Qué dijo la crítica sobre 'Toy Story 5'?

La recepción de los críticos ha sido generalmente favorable. En Metacritic, la película registra 73 puntos sobre 100, a partir de 55 reseñas, mientras que Rotten Tomatoes le otorga un 93% de aprobación de la crítica.

Entre los comentarios publicados, algunos especialistas destacaron que la quinta entrega consigue combinar humor, emoción y los elementos característicos de la franquicia. También hubo críticas que resaltaron el tratamiento del conflicto entre los juguetes tradicionales y la tecnología.

Las opiniones no fueron completamente uniformes. Mientras algunas reseñas consideraron que la película conserva la capacidad de emocionar de sus antecesoras, otras señalaron que la historia repite algunos patrones de la saga y que no alcanza el nivel de las primeras entregas. En Metacritic, el 80% de las reseñas registradas aparecen como positivas, frente a un 18% mixtas y un 2% negativas.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori llegó a EE. UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

Padre, madre e hija integraban red de burriers: intentaron llevar más de 11 kilos de cocaína ocultos entre golosinas a Japón

"Con 320 millones de recaudación, es imperdonable el estado de nuestras pistas", denuncia candidato del PPC a San Isidro, César Stuart

Cine y series

Robbie Williams en Perú: su película biográfica, nuevo disco y posible setlist en Lima

Joel Calero: "Parece ser que hay una ofensiva coordinada contra la cultura y la memoria"

Geraldine Zuasnabar: “Hay una deuda histórica con los artistas del Ande”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori llegó a EE. UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

"Con 320 millones de recaudación, es imperdonable el estado de nuestras pistas", denuncia candidato del PPC a San Isidro, César Stuart

"Modernizaremos totalmente el sistema de agua y desagüe", promete candidato a Chaclacayo por Avanza País Iván Altamirano