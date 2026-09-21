Toy Story 5 película completa en español latino: ¿dónde ver online la cinta animada de Pixar?

'Toy Story 5' marca el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes en una nueva aventura de Pixar. La quinta entrega cambia el escenario conocido de la franquicia para abordar un tema muy actual: el avance de la tecnología y su influencia en la infancia.

La película, dirigida por Andrew Stanton y codirigida por McKenna Harris, vuelve a reunir a las voces de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack. La historia introduce además a nuevos personajes, entre ellos Lilypad, una tableta inteligente que se convierte en el centro del conflicto de esta nueva entrega.

¿Dónde y cuándo ver 'Toy Story 5' online?

'Toy Story 5' estará disponible en streaming a través de Disney+ desde el 23 de septiembre de 2026. La plataforma confirmó oficialmente la fecha de llegada de la película a su catálogo, luego de su recorrido por las salas de cine.

La cinta tuvo su estreno cinematográfico el 19 de junio y posteriormente pasó al formato digital. Además, estará disponible en formato físico 4K UHD y Blu-ray desde el 22 de septiembre, un día antes de su llegada al servicio de streaming.

Para quienes buscan ver 'Toy Story 5' online de manera oficial, Disney+ será la plataforma de streaming donde podrán encontrarse la película. La producción mantiene su clasificación PG y cuenta con las voces de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

¿Qué dijo la crítica sobre 'Toy Story 5'?

La recepción de los críticos ha sido generalmente favorable. En Metacritic, la película registra 73 puntos sobre 100, a partir de 55 reseñas, mientras que Rotten Tomatoes le otorga un 93% de aprobación de la crítica.

Entre los comentarios publicados, algunos especialistas destacaron que la quinta entrega consigue combinar humor, emoción y los elementos característicos de la franquicia. También hubo críticas que resaltaron el tratamiento del conflicto entre los juguetes tradicionales y la tecnología.

Las opiniones no fueron completamente uniformes. Mientras algunas reseñas consideraron que la película conserva la capacidad de emocionar de sus antecesoras, otras señalaron que la historia repite algunos patrones de la saga y que no alcanza el nivel de las primeras entregas. En Metacritic, el 80% de las reseñas registradas aparecen como positivas, frente a un 18% mixtas y un 2% negativas.